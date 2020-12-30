2020 год точно войдет в историю человечества как год пандемии коронавируса. Но он также стал периодом распространения новых форматов – сейчас одной из самых популярных профессий является онлайн-преподаватель.

Плюсы онлайн-преподавания

Дети, которые работали с репетиторами, или взрослые, которые посещали курсы, столкнулись с необходимостью занятий через видеосвязь. И многим это понравилось, поэтому теперь они не хотят возвращаться к обучению в классах, сообщает Osvita.ua.

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Результаты соцопроса от сервиса онлайн-уроков Bramble показали, что 82% опрошенных преподавателей Великобритании до карантина вообще не преподавали через интернет и лишь 6% давали уроки онлайн.

Но уже после периода вынужденной изоляции почти все (99 % опрошенных) заявили, что теперь хотят использовать онлайн-ресурсы в своей работе.

Главное преимущество онлайн-преподавания – это стремление к новому уровню комфорта. Ведь отныне преподаватели могут работать из дома, когда не нужно тратить усилия на утомительную дорогу.



Онлайн-преподавание / Фото letshangout

Также преподаватели могут работать в своем графике и в любое время суток – это дает возможность совмещать обучение в онлайн-школе с другими местами работы или с учебой в университете.

Кроме того, для многих преподавателей работа в онлайн-школах является возможностью дополнительного заработка. Особенно в небольших городах, где количество студентов ограничено. А еще онлайн-режим позволяет работать и знакомиться с людьми со всего мира.

Эксперты уверяют, что качественная технологическая онлайн-школа – это также возможность развить свои профессиональные компетенции. В частности, можно овладеть коммуникативной техникой преподавания, получить доступ к вебинарам и современному интерактивному онлайн-контенту.

Минусы онлайн-обучения

Среди основных минусов онлайн-преподавания – необходимость долгое время сидеть за столом, что по-своему сложно и требует самодисциплины.

Также для некоторых отсутствие физического контакта с другими людьми может быть проблемой. Ведь если вы работаете из дома, то теоретически можете не выходить из дома неделями. Здесь эксперты советуют следить за своим графиком, больше гулять на улице, встречаться с друзьями, чтобы сохранять баланс общения и работы.

Также при онлайн-преподавании требуется соответствующее техническое обеспечение: качественная камера и гарнитура, чтобы вас хорошо видели и слышали. Другие стандартные требования для онлайн-школ – хорошее освещение и адекватный фон за спиной, а также отсутствие лишних звуков.

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Форматы работы онлайн-преподавателей

Модель "школьного преподавателя", контролера – достаточно популярна в онлайн-преподавании. Еще один популярный тип отношений – когда студенты ищут в преподавателе партнера, с которым можно общаться, как с товарищем.

Другие ищут в преподавателе типаж "взрослого", который дает заботу и помощь.

Итак, 2020 год изменил образ жизни всего человечества, в том числе и преподавателей. Однако он открыл новые возможности: студентов теперь можно находить во всем мире. Главное – продолжать развиваться как профессионал.