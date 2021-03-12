В Украине есть школы военной подготовки специалистов. Известно, что до конца 2021 года в учебных центрах ВСУ создадут еще 6 новых школ узкопрофильной подготовки военных.

В Вооруженных силах Украины функционируют 10 учебных центров, где готовят специалистов по 200 специальностям.

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Кроме учебных центров в Вооруженных силах Украины осуществляется подготовка и в профильных военных высших учебных заведениях.

К тому же, в 2021 году в учебных центрах Вооруженных сил Украины создадут 6 новых школ подготовки рядового и сержантского состава.

В частности, планируют создать:

Школу автомобилиста;

Школу самоходной артиллерии;

Школу специалистов охраны государственной тайны;

Школу корабельного склада;

Школу связи;

Школа специалистов ЗРВ и РТВ.

Срок подготовки военнослужащих будет отличаться в зависимости от профиля школы, но в среднем обучение будет длиться около трех месяцев.

Интересно, что программа 6-недельного курса для преподавателей была подготовлена с учетом рекомендаций инструкторов Вооруженных сил Литвы. Также привлечены преподаватели, которые прошли курс инструктора базовой подготовки солдата в 2016 году.

Добавим, что ранее было создано тринадцать школ подготовки военных специалистов, среди которых:

Школа общевойсковой подготовки;

Школы подготовки танкистов;

Школы снайперов;

Школа водолазной подготовки;

Школа противотанковой артиллерии;

Школа операторов ПТРК;

Школа специалистов пожарной охраны ВСУ;

Школа морского пехотинца;

Школа прицепной артиллерии;

Школа противовоздушной обороны;

Школа радиоэлектронной борьбы;

Школа радиоэлектронной разведки;

Школа тактической медицины.

В зависимости от военно-учетной специальности военнослужащий может проходить подготовку в соответствующей школе.

К слову, в Национальной гвардии Украины служат и работают более 5,5 тысячи женщин. Из них 360 – занимают руководящие и командные должности. Так, военнослужащие-женщины на равных с мужчинами стоят на защите территориальной целостности и суверенитета Украины. С 2014 года они регулярно привлекаются к участию в ООС.