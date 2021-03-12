Профессии в армии: каких военных специалистов готовят в ВСУ
В Украине есть школы военной подготовки специалистов. Известно, что до конца 2021 года в учебных центрах ВСУ создадут еще 6 новых школ узкопрофильной подготовки военных.
Источник:Украинский милитарный портал
В Вооруженных силах Украины функционируют 10 учебных центров, где готовят специалистов по 200 специальностям.
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Кроме учебных центров в Вооруженных силах Украины осуществляется подготовка и в профильных военных высших учебных заведениях.
К тому же, в 2021 году в учебных центрах Вооруженных сил Украины создадут 6 новых школ подготовки рядового и сержантского состава.
В частности, планируют создать:
- Школу автомобилиста;
- Школу самоходной артиллерии;
- Школу специалистов охраны государственной тайны;
- Школу корабельного склада;
- Школу связи;
- Школа специалистов ЗРВ и РТВ.
Срок подготовки военнослужащих будет отличаться в зависимости от профиля школы, но в среднем обучение будет длиться около трех месяцев.
Интересно, что программа 6-недельного курса для преподавателей была подготовлена с учетом рекомендаций инструкторов Вооруженных сил Литвы. Также привлечены преподаватели, которые прошли курс инструктора базовой подготовки солдата в 2016 году.
Добавим, что ранее было создано тринадцать школ подготовки военных специалистов, среди которых:
- Школа общевойсковой подготовки;
- Школы подготовки танкистов;
- Школы снайперов;
- Школа водолазной подготовки;
- Школа противотанковой артиллерии;
- Школа операторов ПТРК;
- Школа специалистов пожарной охраны ВСУ;
- Школа морского пехотинца;
- Школа прицепной артиллерии;
- Школа противовоздушной обороны;
- Школа радиоэлектронной борьбы;
- Школа радиоэлектронной разведки;
- Школа тактической медицины.
В зависимости от военно-учетной специальности военнослужащий может проходить подготовку в соответствующей школе.
К слову, в Национальной гвардии Украины служат и работают более 5,5 тысячи женщин. Из них 360 – занимают руководящие и командные должности. Так, военнослужащие-женщины на равных с мужчинами стоят на защите территориальной целостности и суверенитета Украины. С 2014 года они регулярно привлекаются к участию в ООС.
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