Проекты украинских школьников отправят на Международную космическую станцию
1 января 2022 , 18:57Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
В 2022 году на Международную космическую станцию отправят 2 исследовательских проекта украинских школьников. В настоящее время идет их отбор.
О планах отправить на МКС проекты школьников из Украины в интервью рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
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На МКС отправят проекты украинских школьников
В 2022 году, мы объявим дату, на МКС отправят два исследовательских проекта украинских школ,
– отметила Маркарова.
Она уточнила, что сейчас идет отбор этих проектов.
В Украине рассматривают шесть исследовательских проектов школьников, из них выберут только два. Затем эти эксперименты проведут американские астронавты на Международной космической станции.Справка. Для участия в отборе приглашали учеников 8 – 11 классов. На старте они получили мини-лабораторию, где могли ставить научные эксперименты в области биологии. Далее школьники проектировали собственный эксперимент, подробные инструкции и разрабатывали научную гипотезу. А потом представили наработки комиссиям. Поступило более 238 заявок от 750 старшеклассников из 7 школ.
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