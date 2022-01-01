О планах отправить на МКС проекты школьников из Украины в интервью рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Читайте также Косморожество: астронавты на МКС поздравляют землян с праздником
На МКС отправят проекты украинских школьников
В 2022 году, мы объявим дату, на МКС отправят два исследовательских проекта украинских школ,
– отметила Маркарова.
Она уточнила, что сейчас идет отбор этих проектов.
В Украине рассматривают шесть исследовательских проектов школьников, из них выберут только два. Затем эти эксперименты проведут американские астронавты на Международной космической станции.
Работу МКС продлили до 2030 года: что известно
- На днях стало известно, что США продлили работу Международной космической станции до 2030 года.
- Американские астронавты в сотрудничестве с международными партнерами и дальше будут проводить исследования в орбитальной лаборатории.
Интересно – экипаж МКС поздравляет землян с Рождеством: смотрите видео