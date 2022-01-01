О планах отправить на МКС проекты школьников из Украины в интервью рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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На МКС отправят проекты украинских школьников

В 2022 году, мы объявим дату, на МКС отправят два исследовательских проекта украинских школ,
– отметила Маркарова.

Она уточнила, что сейчас идет отбор этих проектов.

В Украине рассматривают шесть исследовательских проектов школьников, из них выберут только два. Затем эти эксперименты проведут американские астронавты на Международной космической станции.

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