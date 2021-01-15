Министерство образования и науки поддерживает инициативу компании Deltahost и сообщества "Освіторія", которые начали проект "Прокачай школу". Они предоставят финансирование и оборудование для технологизации учебных заведений. МОН призывает бизнес также присоединиться.

Так, некоторые школы получают определенное финансирование на закупку компьютерного и цифрового оборудования от государственного и местного бюджетов, сообщает пресс-служба МОН.

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Какие школы получат помощь? Участие в отборе могут принять все школы, которые заполнят анкеты. Прием анкет продлится до 1 декабря 2021 года. Ежемесячно будут выбирать одну школу.

"Но этого не всегда бывает достаточно. Поэтому мы призываем представителей технологических компаний последовать примеру своих коллег", – отметил заместитель Министра образования по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

Что известно о проекте "Прокачай школу"? В рамках проекта за этот год по меньшей мере 12 школ получат технологические подарки, в частности интерактивные доски, планшеты, ноутбуки или другие гаджеты. Общая смета подарка для одной школы составляет 30 тысяч гривен.

Мы начинаем этот проект, чтобы школы в каждом уголке страны имели доступ к технологиям. Ежемесячно мы гарантированно технологизируем одну школу. Прежде всего мы ориентируемся на школы, которые не имеют компьютерной техники или нуждаются в проведении интернета,

– рассказал директор Deltahost Дмитрий Земляной.

Он добавил, что будут рады, если другие компании присоединятся к проекту, таким образом увеличивая количество школ.