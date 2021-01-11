В Украине с 2008 года действует проект "Школы: партнеры будущего" (PASCH) от немецкого Goethe-Institut. За годы существования инициативы 17 украинских заведений общего среднего образования стали партнерами зарубежной общественной организации.

Результаты проекта оцениваются каждые три года. Благодаря успешным показателям, в начале января 2021 было принято решение продолжить сотрудничество со всеми украинскими школами-партнерами, – сообщается на сайте инициативы PASCH.

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История создания и цели PASCH

В феврале 2008 года Федеральное министерство иностранных дел Германии начало инициативу "Школы: партнеры будущего", которая сегодня объединяет во всемирную сеть более 2000 школ-партнеров. Goethe-Institut занимается более 600 школами в национальных образовательных системах более 100 стран мира.

Координацию инициативы осуществляет Министерство иностранных дел Германии, реализовывая ее совместно с Центральным ведомством по вопросам школьного образования за рубежом, культурным центром Goethe-Institut, Немецкой службой академических обменов и Педагогической службой обмена Конференции министров культуры и образования.

Предаставительство Goethe-Institut в Украине / Фото Укринформ

Идеей проекта является популяризация культуры Германии в мире и качественное изучение немецкого языка иностранцами.

Цели PASCH:

расширение перспектив образования

доступ к изучению иностранных языков

создание международного образовательного сообщества

общее обсуждение проблем будущего

Преимущества участия для украинских школ

Украинские заведения общего среднего образования начали участвовать в инициативе в самом начале ее существования. За 12 лет партнерами проекта стали 13 школ больших и 4 малых городов Украины. Подробный перечень украинских участников проекта можно посмотреть на сайте Goethe-Institut.

В рамках PASCH Goethe-Institut обеспечил все украинские школы-партнеры учебниками для углубленного изучения немецкого языка, а также современным мультимедийным оборудованием.

Учебники от Goethe-Institut для старшых классов / Фото Shpock

Кроме этого, было проведено множество воркшопов, где школьники, учителя и директора имели возможность обсудить ряд глобальных проблем, в том числе образовательных, культурных и экологических.

Для учителей немецкого языка было организовано массу тренингов и курсов повышения квалификации.

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Возможности для украинских учеников

Перед пандемией коронавируса ученики школ-партнеров ежегодно участвовали в различных конкурсах, где выигрывали ознакомительные образовательные поездки в Германию или несколько недель в языковых лагерях других зарубежных государств-участников проекта.

Языковой лагерь для школьников в Турции / Фото Сергей Зятюк

Регулярно действовали программы обмена учениками между школами-партнерами, а также был создан ряд кинопроектов, где школьники могли развить навыки актерского, режиссерского и операторского мастерства.

Съемки одного из кинопроектов PASCH / Фото glocalfilms.net

В рамках PASCH ученики получили возможность бесплатно или за значительно меньшую плату сдать экзамены и получить сертификаты знания немецкого языка европейского образца различных уровней (от А1 до С2).

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Другие проекты Goethe-Institut в Украине

В 2013 году Министерство образования и науки Украины и Goethe-Institut подписали Меморандум о сотрудничестве с целью поддержки немецкого языка в Украине. Был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве:

поддержка реформирования украинской системы образования в сфере преподавания иностранных языков

участие в совершенствовании системы последипломного педагогического образования учителей немецкого языка

поддержка качества преподавания немецкого языка в украинских учебных заведениях

О других проектах культурного института Германии в Украине можно узнать на сайте МОН.