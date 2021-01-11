Изучать немецкий и путешествовать: Goethe-Institut продолжил сотрудничество с украинскими школам
В Украине с 2008 года действует проект "Школы: партнеры будущего" (PASCH) от немецкого Goethe-Institut. За годы существования инициативы 17 украинских заведений общего среднего образования стали партнерами зарубежной общественной организации.
Результаты проекта оцениваются каждые три года. Благодаря успешным показателям, в начале января 2021 было принято решение продолжить сотрудничество со всеми украинскими школами-партнерами, – сообщается на сайте инициативы PASCH.
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История создания и цели PASCH
В феврале 2008 года Федеральное министерство иностранных дел Германии начало инициативу "Школы: партнеры будущего", которая сегодня объединяет во всемирную сеть более 2000 школ-партнеров. Goethe-Institut занимается более 600 школами в национальных образовательных системах более 100 стран мира.
Координацию инициативы осуществляет Министерство иностранных дел Германии, реализовывая ее совместно с Центральным ведомством по вопросам школьного образования за рубежом, культурным центром Goethe-Institut, Немецкой службой академических обменов и Педагогической службой обмена Конференции министров культуры и образования.
Предаставительство Goethe-Institut в Украине / Фото Укринформ
Идеей проекта является популяризация культуры Германии в мире и качественное изучение немецкого языка иностранцами.
Цели PASCH:
- расширение перспектив образования
- доступ к изучению иностранных языков
- создание международного образовательного сообщества
- общее обсуждение проблем будущего
Преимущества участия для украинских школ
Украинские заведения общего среднего образования начали участвовать в инициативе в самом начале ее существования. За 12 лет партнерами проекта стали 13 школ больших и 4 малых городов Украины. Подробный перечень украинских участников проекта можно посмотреть на сайте Goethe-Institut.
В рамках PASCH Goethe-Institut обеспечил все украинские школы-партнеры учебниками для углубленного изучения немецкого языка, а также современным мультимедийным оборудованием.
Учебники от Goethe-Institut для старшых классов / Фото Shpock
Кроме этого, было проведено множество воркшопов, где школьники, учителя и директора имели возможность обсудить ряд глобальных проблем, в том числе образовательных, культурных и экологических.
Для учителей немецкого языка было организовано массу тренингов и курсов повышения квалификации.
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Возможности для украинских учеников
Перед пандемией коронавируса ученики школ-партнеров ежегодно участвовали в различных конкурсах, где выигрывали ознакомительные образовательные поездки в Германию или несколько недель в языковых лагерях других зарубежных государств-участников проекта.
Языковой лагерь для школьников в Турции / Фото Сергей Зятюк
Регулярно действовали программы обмена учениками между школами-партнерами, а также был создан ряд кинопроектов, где школьники могли развить навыки актерского, режиссерского и операторского мастерства.
Съемки одного из кинопроектов PASCH / Фото glocalfilms.net
В рамках PASCH ученики получили возможность бесплатно или за значительно меньшую плату сдать экзамены и получить сертификаты знания немецкого языка европейского образца различных уровней (от А1 до С2).
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Другие проекты Goethe-Institut в Украине
В 2013 году Министерство образования и науки Украины и Goethe-Institut подписали Меморандум о сотрудничестве с целью поддержки немецкого языка в Украине. Был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве:
- поддержка реформирования украинской системы образования в сфере преподавания иностранных языков
- участие в совершенствовании системы последипломного педагогического образования учителей немецкого языка
- поддержка качества преподавания немецкого языка в украинских учебных заведениях
О других проектах культурного института Германии в Украине можно узнать на сайте МОН.
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