Кабмин согласовал проект бюджета на 2021 год. По словам вр.и.о. министра образования Сергея Шкарлета, там увеличено финансирование бюджетных программ в сфере науки.

Так, на научную и научно-техническую деятельность вузов на научных учреждений в 2021 году предлагается выделить 820,5 миллиона гривен, передает пресс-служба МОН.

Интересно На образование запланировали более 173 миллиардов гривен в госбюджете на 2021 год: на что пойдут деньги

"Кабмин согласовал проект бюджета, в котором в целом увеличено финансирование науки. Хочу отметить, что усилена финансовая поддержка научных проектов молодых ученых. Необходима упорная работа, чтобы наши позиции были утверждены в бюджете", – заверил Шкарлет.

Интересно, что на государственные премии, стипендии и гранты в области образования и науки, а также на стипендии победителям международных конкурсов предлагается выделить 67,5 миллиона гривен.

Также в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено финансирование бюджетной программы "Приоритетные направления научных исследований и научно-технических разработок в вузах" в объеме 100 миллионов гривен. Расходы должны быть направлены, в частности, на развитие инфраструктуры, обновление и модернизацию материально-технической базы.

На обеспечение деятельности Национального фонда исследований в 2021 году предусмотрено почти 584 миллиона гривен (это почти вдвое больше, чем в 2020 году). Также предусматривается финансирование новых конкурсов.

В то же время МОН готовит предложения по увеличению объемов расходов по отдельным бюджетным программам в сфере научной и научно-технической деятельности. Указанные предложения в соответствии с требованиями законодательства могут быть рассмотрены во время второго чтения проекта бюджета на 2021 год.