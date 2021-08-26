Реформа НУШ: в каких школах с 1 сентября ученики пилотных 5-х классов будут учиться по-новому

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября этого года в 5 пилотных классах начинается реформа Новой украинской школы. В частности, по-новому будут учиться ученики 136 школ Украины.

Отметим, что реформа НУШ вводится только в пилотных классах. В целом обучение для всех 5 классов по новой программе начнется уже через год – с 1 сентября 2022 года.

К теме Как будут оценивать учащихся начальных классов в новом учебном году: рекомендации МОН

По словам Шмыгаля, новая модель призвана научить детей критическому мышлению. В то же время вместо простого заучивания информации, дети будут приобретать компетенции для применения знаний в реальной жизни.

В каких школах будут пилотные классы НУШ

В МОН опубликовали перечень школ-участников образовательного проекта всеукраинского уровня пилотных 5-классов НУШ.

Винницкая область:

Лицей № 2 пгт Стрижавка Винницкого района Винницкой области

Школа I-III ступеней №2 села Городковка

Школа І-ІІІ ступеней пгт Сутиски

Агрономичненская средняя общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней Винницкого района

Калиновская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №2 – гимназия

Ильинецкий учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа I-III ступеней – гимназия №2"

Заведение общего образования І-ІІІ ступеней № 2 коммунальной собственности Жмеринской городской ОТО

Рахновско-Лесная средняя общеобразовательная школа I-III ступеней

Общеобразовательная школа I-III ступеней пгт Оратов Винницкой области

Общеобразовательная школа I-III ступеней №12

Опорное заведение "Теплицкая ООШ I-II ступеней №1"

Гуманитарная гимназия № 1 имени Н.И. Пирогова Винницкого горсовета

Волынская область:

Луцкая специализированная школа I-III ступеней №1

Луцкая гимназия №4 имени Модеста Левицкого

Опорное учреждение "Раково-Лиский лицей" Камень-Каширского горсовета

Нововолынская общеобразовательная школа I-III ступеней №6

Днепропетровская область:

Солонянская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней (опорное учреждение)

Павлоградская общеобразовательная школа I-III ступеней №9

Общеобразовательное учебное заведение I степени – гимназия №39 Каменского горсовета

Средняя общеобразовательная школа №143 Днепровского городского совета

Донецкая область:

Добропольский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа I-III ступеней №4 с углубленным изучением отдельных предметов – дошкольное учебное заведение"

Ильиновское опорное учреждение общего среднего образования с углубленным изучением иностранных языков

Краматорская украинская гимназия

Мариупольская общеобразовательная школа I-III ступеней №47

Житомирская область:

Коростенский городской лицей Житомирской области

Лицей №11 города Новограда-Волынского Житомирской области

Общеобразовательная школа I-III ступеней №28 имени гетмана Ивана Выговского в Житомире

Опорное учебное заведение "Романовская гимназия"

Закарпатская область:

Ужгородская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №8

Межгорское заведение общего среднего образования І-ІІІ ступеней №1

Чинадиевское заведение общего среднего образования І-ІІІ степеней

Ганичевское опорное учреждение общего среднего образования I-III ступеней Нересницкого сельского совета

Запорожская область:

Бердянская гимназия №3 "Созвездие"

Днепрорудненская специализированная школа I-III ступеней "Талант"

Кушугумский учебно-воспитательный комплекс "Школа І-ІІІ ступеней – гимназия "Интеллект" Запорожского района

Ивано-Франковская область:

Балабинский учебно-воспитательный комплекс "Школа I-III ступеней – гимназия "Престиж" Запорожского района

Лицей №2 Ивано-Франковского городского совета

Калушский лицей №10 Ивано-Франковской области

Ямницкий лицей Ивано-Франковской области

Большевцовский лицей Ивано-Франковской области

Киев и область:

Школа I-III ступеней №309 Дарницкого района

Школа I-III ступеней №266 Дарницкого района

Специализированная школа I-III ступеней №250 с углубленным изучением математики Деснянского района

Школа I-III ступеней №147 Деснянского района

Специализированная школа I-III ступеней №207 с углубленным изучением английского языка Деснянского района

Специализированная школа І-ІІІ ступеней №247 с углубленным изучением иностранных языков Деснянского района

Школа I-III ступеней №292 имени гетмана Украины Ивана Мазепы Деснянского района

Школа I-III ступеней №294 Деснянского района

Специализированная школа I-III ступеней №65 с углубленным изучением иностранных языков Днепровского района

Специализированная школа I-II ступеней №120 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла Днепровского района

Специализированная школа І-ІІІ ступенів №246 с углубленным изучением английского языка Днепровского района

Специализированная школа II-III ступеней №325 "Счастье" Днепровского района

Школа I-III ступеней №232 Оболонского района

Лицей Ольгинский Оболонского района

Школа I-III ступеней №5 Печерского района

Специализированная школа №88 Печерского района

Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней №93 Подольского района

Гимназия №107 "Введенская" Подольского района

Средняя общеобразовательная школа №35 Святошинского района

Школа I-III ступеней №230 Святошинского района

Гимназия биотехнологий №177 Соломенского района

Специализированная школа І-ІП ступеней №73 с углубленным изучением украинского языка, литературы и украиноведения Шевченковского района

Специализированная школа I-II ступеней №106 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района

Боярский академический лицей "Гармония" Киево-Святошинского районного совета

Счастливский учебно-воспитательный комплекс "Лицей – общеобразовательная школа I-III ступеней – детский сад"

Ирпенская специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №12 с изучением иностранных языков (школа лингвистики) имени Зафиры Алиевой

Путровский учебно-воспитательный комплекс "Гимназия – общеобразовательная школа І-ІП ступеней – дошкольное учебное заведение"

Кировоградская область:

Учебно-воспитательное объединение №25 "Общеобразовательная школа I-III ступеней, естественно-математический лицей, центр внешкольного воспитания "Лира"

Бобринецкое учебно-воспитательное объединение "Учебно-воспитательный комплекс "Гимназия – общеобразовательная школа I-III ступеней №1"

Общеобразовательное учебное заведение І-ІП ступеней №15 Александрийского городского совета

Специализированная общеобразовательная школа І-ІП ступеней №7 Светловодского городского совета

Луганская область:

Специализированная школа-коллегиум Национального университета "Киево-Могилянская академия" Северодонецкого городского совета

Сватовский лицей №8 Луганской области

Лиманский лицей Старобельского городского совета

Попаснянская многопрофильная гимназия №25 Луганской области

Львовская область:

Лицей №66 Львовского городского совета

Средняя общеобразовательная школа №99 Львова

Лицей №2 Дрогобычского городского совета Львовской области

Общеобразовательное учебное заведение І-ІІ ступеней "Школа радости" – дошкольное учебное заведение" Золочевского городского совета Золочевского района

Бродовское опорное заведение общего среднего образования I-III ступеней №3 Львовской области

Заведение общего среднего образования І-ІП степеней Сокальский лицей

Лицей "Надежда" Львовского городского совета

Частное учреждение образования КМШТТ г. Львов

Николаевская область:

Вознесенская общеобразовательная школа I-III ступеней №8 Николаевской области

Новобугское учреждение общего среднего образования №1 Николаевской области

Николаевская специализированная школа I-III ступеней №22 с углубленным изучением английского языка с I класса

Первомайская гимназия Николаевской области

Одесская область:

Одесская общеобразовательная школа №26 I-III ступеней 89 "Шабское заведение общего среднего образования I-III ступеней"

Таировское учреждение общего среднего образования I-III ступеней Одесской области

Учебно-воспитательный комплекс "Балтская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №1 имени Олеся Гончара – лицей"

Пасхальницкий учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия" Одесской области

Балтская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №2 –гимназия Одесской области

Нерубайский учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия" Беляевского района

Полтавская область:

Общеобразовательная школа I-III ступеней №3 имени В. А. Нижниченко Горишнеплавновского городского совета

Опорное заведение "Решетиловский лицей имени И. Л. Олейника"

Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней №37

Ровненская область:

Опорное учреждение "Рокитновский лицей №3"

Общеобразовательная школа I-II ступеней №18 Ровненского городского совета

Беликоомелянский лицей Ровненского района

Дубенская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №1 Ровненской области

Ровненская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №1 имени Владимира Короленко

Ровненская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №11

Краснопольская общеобразовательная школа I-III ступеней

Сумская область:

Недригайловская специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней

Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней №27

Шосткинская гимназия Шосткинского городского совета Сумской области

Тернопольская область:

Збаражская общеобразовательная школа I-IП ступеней №1

Подволочиская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней

Козовская общеобразовательная школа I-III ступеней №1

Чертковская общеобразовательная школа I-III ступеней №7

Харьковская область:

Богодуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №2 Харьковской области

Красноградское учреждение общего среднего образования I-III ступеней №1 им. А. И. Копыленко

Хорошевская общеобразовательная школа I-IП ступеней Харьковского районного совета

Харьковская гимназия №12

Херсонская область:

Чернобаевский лицей Херсонской области

Опорное учреждение "Академический лицей" Скадовского городского совета

Херсонская специализированная школа I-III ступеней №27 с углубленным изучением информатики и иностранных языков

Общеобразовательная школа I-III ступеней №3 Новокаховского городского совета

Хмельницкая область:

Славутский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа I-III ступеней – лицей "Успех"

Староконстантиновская общеобразовательная школа I-III ступеней №1

Каменец-Подольский учебно-воспитательный комплекс №3 в составе ООШ I-III ступеней и лицея

Хмельницкая гимназия №1 имени Владимира Красицкого

Гимназия №2 г. Хмельницкого

Черкасская область:

Золотоношская специализированная школа №2 информационных технологий

Золотоношская гимназия им. С. Д. Скляренко

Общеобразовательная школа I-III ступеней №3 – коллегиум Смелянского городского совета

Черкасская гимназия №9 им. А. М. Луценко

Черновицкая область:

Коровийская общеобразовательная школа I-Ш ступеней

"Миговское учреждение общего среднего образования I-III ступеней – учреждение дошкольного образования" Берегометского поселкового совета

Черновицкая общеобразовательная школа I-III ступеней №27

Черновицкая общеобразовательная школа I-Ш ступеней №28

Черниговская область:

Нежинская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №10.

Чему будут учить учеников по новой реформе НУШ

К обучению в 5 классе НУШ допускаются учащиеся, которые достигли результатов обучения, определенных в Госстандарте начального образования. Это должно быть подтверждено соответствующим документом (свидетельством о получении начального образования).

Целью Новой украинской школы является разностороннее развитие ребенка, который стремится к самосовершенствованию и обучению на протяжении жизни. Ученики должны будут освоить такие умения и компетенции:

свободное владение государственным языком;

математическая компетентность;

компетентность в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучение в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности;

культурная компетентность;

финансовая грамотность.

Какими будут нагрузка и оценивание учащихся

Нагрузка одной учебной недели будет составлять 28 часов (980 часов в год). Также выделено два дополнительных часа для изучения предметов образовательных отраслей, курсов по выбору, проведения консультаций и групповых занятий.



Какой будет типичная образовательная программа / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Будут ли будущие пятиклассники активно заниматься спортом? Да, и не меньше трех раз в неделю. Но стоит помнить, что часы, предусмотренные для физической культуры, не учитываются при определении предельно допустимой учебной нагрузки учащихся.

Отметим, что стандарт предусматривает, что оценивание должно обязательно включать определение индивидуального прогресса ученика.

Например, что должен уметь ученик в 5 – 6 классе на уроке информатики? Важно проверить правдивость информации и надежность источников. Как ученик это должен делать? Приводить аргументы, использовать предложенные ресурсы для проверки сомнительной информации.

Основными видами оценивания являются текущее и итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание.

К слову, школы в Украине, согласно реформе НУШ, будут переформатироваться:

1 – 4 классы – это будет начальная школа,

5 – 9 классы – станут гимназиями,

10 – 12 классы – будет профильное образование (создадут лицеи).