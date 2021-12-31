Продлят ли зимние каникулы для школьников Киева из-за Омикрона: ответ Рубана

В Украине начали фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса "Омикрон". Однако пока это лишь одиночные случаи, поэтому в Киеве не планируют продлевать зимние каникулы для учеников.

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, школьники вернутся за парты в соответствии с запланированным временем – в понедельник, 10 января.

Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3 – 4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости,

– сказал Рубан.

Чиновник утверждает, что после каникул дети вернутся в школы Киева.

Ученики столичных школ ушли на отдых во вторник, 28 декабря. Каникулы, как сообщали в КГГА, продлятся до 9 января включительно.

Добавим, что на днях в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Власти призвали жителей соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.

К слову, родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным. Поэтому в полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул.

Правила безопасности во время зимних каникул: