Продлят ли зимние каникулы для школьников Киева из-за Омикрона: ответ Рубана
Источник:24 канал
В Украине начали фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса "Омикрон". Однако пока это лишь одиночные случаи, поэтому в Киеве не планируют продлевать зимние каникулы для учеников.
Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.
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По его словам, школьники вернутся за парты в соответствии с запланированным временем – в понедельник, 10 января.
Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3 – 4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости,
– сказал Рубан.
Чиновник утверждает, что после каникул дети вернутся в школы Киева.Каникулы в Киеве! Ученики столичных школ ушли на отдых во вторник, 28 декабря. Каникулы, как сообщали в КГГА, продлятся до 9 января включительно.
Добавим, что на днях в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Власти призвали жителей соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.
К слову, родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным. Поэтому в полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул.
Правила безопасности во время зимних каникул:
- Акцентируйте, что категорически запрещается ходить на водоемах, которые покрыты льдом (тонким льдом).
- Предостерегайте детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках.
- Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательными к ним и их поведению.
- Если ребенка приходится оставить дома самого – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.
- Контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи.
- Не оставляйте острые, режущие предметы и спички в доступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать петарды и фейерверки.
- Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения.
- Позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей, чтобы их замечали водители в темноте.