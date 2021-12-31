Продлят ли зимние каникулы для школьников Киева из-за Омикрона: ответ Рубана

31 декабря 2021 , 11:14
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Источник:

24 канал

В Украине начали фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса "Омикрон". Однако пока это лишь одиночные случаи, поэтому в Киеве не планируют продлевать зимние каникулы для учеников.

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, школьники вернутся за парты в соответствии с запланированным временем – в понедельник, 10 января.

Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3 – 4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости,
 – сказал Рубан.

Чиновник утверждает, что после каникул дети вернутся в школы Киева.

Каникулы в Киеве! Ученики столичных школ ушли на отдых во вторник, 28 декабря. Каникулы, как сообщали в КГГА, продлятся до 9 января включительно.

Добавим, что на днях в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Власти призвали жителей соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.

К слову, родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным. Поэтому в полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул.

Правила безопасности во время зимних каникул:

  • Акцентируйте, что категорически запрещается ходить на водоемах, которые покрыты льдом (тонким льдом).
  • Предостерегайте детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках.
  • Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательными к ним и их поведению.
  • Если ребенка приходится оставить дома самого – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.
  • Контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи.
  • Не оставляйте острые, режущие предметы и спички в доступном для детей месте.
  • Не позволяйте детям использовать петарды и фейерверки.
  • Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения.
  • Позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей, чтобы их замечали водители в темноте.
Автор: Марія Бондар