В Киеве проходит пикет "Долой кремлевские когти от украинской литературы", на котором активисты требуют отставки временного главы МОН Сергея Шкарлета и просят вернуть комплексное ВНО по украинскому языку и литературе.

Активисты вышли на пикет под стены Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает издание "Цензор.нет".

Интересно Решение о двух ВНО украинского языка приняла еще Гриневич, а мы только выполняем это, – Шкарлет

Как отмечают организаторы мероприятия, одним из инструментов сохранения украинского мировоззрения у граждан является изучение украинской литературы. "Предмет украинской литературы в школе – это не просто чтение книг, это формирование общего взгляда на прошлое, это анализ причинно-следственных связей, это формирование общего взгляда на будущее", – добавили они.

Пикет по возврату комплексного ВНО по языку и литературе / Фото "Цензор.Нет"

Активисты говорят, что изъятие украинской литературы с обязательного ВНО может ослабить формирование общего мировоззрения в украинцев и процессов государственного строительства в Украине.

9 ноября 2020 года в День украинского языка и письменности призываем всех неравнодушных выйти с протестами в Киеве под стены Кабмина, а в других городах и поселках – к областным и районным государственным администрациям одновременно в 12:00 по всей Украине. Наши требования: отставка министра образования и науки Шкарлета и возвращение украинской литературы в обязательное ВНО,

– заявили организаторы пикета.

В частности, уже вышли на пикет поэты, писатели, артисты и музыканты. Перед собравшимися также выступила известная украинская актриса Римма Зюбина и писательница Лариса Ницой.

"Чего больше всего боится Путин от украинцев? Мировоззренческого единства. Он боится общего видения украинцами фундаментальных основных государственно созидательных вопросов и общего видения нами нашего прошлого и будущего. Поэтому Путин разрушает и влияет на все в Украине, что может объединить украинцев в общем видении", – добавляют организаторы.

Пикет по возврату комплексного ВНО по языку и литературе: фото "Цензор.Нет"

Что известно о двух ВНО по украинскому языку и литературе

Министерство образования и науки обнародовало приказ о решении касаемо двух ВНО по украинскому языку и литературе. То есть поступающие смогут выбрать для поступления сдавать ли тест по украинскому языку и литературе, или только по украинскому языку.

Однако отметим, что абитуриенты, которые планируют учиться на гуманитарных специальностях, должны сдавать тест по украинскому языку и литературе. Больше о том, кому из абитуриентов надо сдавать ВНО по литературе – читайте по ссылке.