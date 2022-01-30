Международная организация труда взяла на себя ведущую роль в популяризации навыков обучения на протяжении всей жизни.

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Обучение в течение жизни

Пандемия дала дополнительный толчок развитию онлайн-образования, которое активно развивается последние 15 лет. Возможность учиться из дома в любое удобное время стала шансом продолжить учебу в течение жизни.

На специализированных образовательных платформах, таких как Prometheus (Украина), FutureLearn (Британия), Coursera (США) можно выбрать курс на любую тематику (от иностранного языка или культуры до программирования на любом из популярных языков).

Кроме того, многие ведущие мировые вузы позволяют закончить их онлайн-программу, предоставляя людям доступ к аккредитованным университетским курсам.

Как процесс обучения влияет на здоровье

Это положительно влияет на самооценку и социальную интеграцию

Еще в 2004 году ученые Oxford Review of Education провели глубокие биографические интервью с людьми о последствиях постоянной учебы на их восприятие благополучия и защищенности.

Исследователи обнаружили, что учеба в течение жизни позволяла развивать следующие психосоциальные качества:

самооценку,

самоэффективность,

ощущение цели и надежды.

Кроме того, людям, которые продолжали учиться в более почтенном возрасте, было легче интегрироваться в новый коллектив в случае смены места работы или проживания. Те, кто не прекращали учиться, также быстрее преодолевали психические болезни, такие как депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство.

Обучение помогает поддерживать здоровье мозга

Учеба в течение жизни хорошо влияет на мозг человека. Ученые из университета Калифорнии доказали, что образование поддерживает работу клеток мозга на оптимальном уровне.

Можно учиться чему-либо и в любой форме: пока человек овладевает новыми навыками или получает новые знания будет поддерживаться здоровье мозга.

Например, обучение игры на музыкальном инструменте может компенсировать снижение когнитивных функций в старшем возрасте. Об этом свидетельствуют результаты двух рандомизированных исследований, опубликованных в научном издании PLOS ONE.

Кроме того, некоторые ученые говорят, что обучение помогает несколько отсрочить симптомы болезни Альцгеймера, сохраняя приемлемое качество жизни пациентов.

Обучение увеличивает продолжительность жизни

Существует корреляция между долголетием и уровнем образования, однако здесь сложно установить причинно-следственную связь.

В 2007 году в издании National Bureau of Economic Research вышли результаты исследования, которые свидетельствуют, что каждый год официального образования способен увеличить продолжительность жизни человека более чем на полгода.

Это может помочь чувствовать себя счастливыми

Канадский психолог и писатель Ромео Вителли в статье для издания Psychology Today доказывает, что обучение на протяжении всей жизни не только повышает вероятность того, что человек будет чувствовать себя довольным, оно может улучшить его эмоциональный баланс и помочь избежать депрессии.

Люди, посещающие университетские программы для лиц преклонного возраста, чувствуют себя более счастливыми и менее одинокими, ведь могут пообщаться с единомышленниками изучая что-то новое.

К слову, украинцы в 2021 году начали втрое чаще посещать онлайн-курсы по сравнению с прошлым годом. Самый большой спрос – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

По популярности чаще всего покупают курсы: английский язык, современные бизнес-направления, IT-программирование, курсы подготовки для школьников.