Началась регистрация на пробное ВНО: как зарегистрироваться и главные детали

5 января началась регистрация на пробное ВНО-2022. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования, а продлится регистрация до 22 января.

Для чего нужно пробное ВНО

Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учащихся с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради.

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Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.

Каждый участник тестирования сможет принять участие в двух сессиях пробного оценивания, проведение которых состоится 19 и 26 марта.

Когда и как будет проходить пробное ВНО

Участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость сдачи одного пробного теста колеблется от 213 – 309 гривен в зависимости от региона проживания участника.

Пробное ВНО пройдет уже в марте. Все предметы разделили на два дня:

19 марта – украинский язык или украинский язык и литература;

26 марта – по истории Украины, по математике (задачи уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе до пунктов тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории обеспечат: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, средствами дезинфекции для обработки поверхностей, изоляционными защитными халатами и щитков для медиков. Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест или прививку? В УЦОКО отвечают, что нет, не будут требовать. По крайней мере пока такого решения нет.

Как зарегистрироваться на пробное ВНО

Для регистрации каждому участнику необходимо заполнить регистрационную карточку участника пробного ВНО на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Так, участники из разных областей должны найти свою среди перечисленных и зарегистрироваться по ссылке:

После этого региональным центром будет предоставлен логин и PIN-код для входа на информационную страницу участника пробного ВНО.

Также не позднее 25 января необходимо оплатить выбранные тестирования через систему онлайн-оплат на сайте регионального центра или в банке. Регистрация для прохождения тестирования состоится только после успешной оплаты.

До 10 марта на персональную страницу участники получат приглашение-пропуск для прохождения тестирований. После прохождения пробного ВНО по выбранным предметам в пунктах тестирований участники также смогут ознакомиться с материалами других тестирований, которые будут содержаться на личной информационной странице участника.

Когда будут результаты пробного ВНО

Для определения результатов в течение трех дней после каждого из тестирований участники могут перенести свои ответы, предоставленные во время выполнения теста в бланках ответов, в специальный сервис.

После внесения ответов в специальный сервис 25 марта на информационной странице участника будет размещен результат пробного ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а 1 апреля – по другому учебному предмету.

Результат пробного ВНО поможет вам лучше понять, над чем стоит поработать более детально, но не может быть использован для прогнозирования результатов основной сессии ВНО.

Важно! Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

А результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за ГИА и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в вузы.

Что известно об основной сессии ВНО-2022

Регистрация для участия в основной сессии ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2021 года. Непосредственно основная сессия ВНО в Украине пройдет с 23 мая по 17 июня.

График ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

В 2022 году выпускники смогут сдавать ВНО максимум по пяти предметам. Также теперь необязательно сдавать ВНО по украинской литературе – абитуриент может выбрать ВНО только по языку или и по украинскому языку и литературе.

Математика тоже стала обязательным предметом для выпускников школ для получения аттестата. Чтобы его получить, нужно выбрать четыре предмета: русский язык и математика, один предмет на выбор (история Украины или иностранный язык) и еще один предмет на выбор ученика.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

К слову, в 2021 году Верховная Рада учредила премии для участников ВНО с наилучшими результатами. Право на премию размером 100 тысяч гривен имеют 30 выпускников школ, которые получили по 4 предметам ВНО более 790 баллов.

Для получения премии есть одно важное условие – выпускники должны продолжить обучение в украинских вузах. Если же кто-то из выпускников решит получать высшее образование за рубежом, он не сможет получить деньги. Кто получил премии в 2021 – читайте в статье.