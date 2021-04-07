Из-за усиления карантина и прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО для учеников Николаева также перенесли. Его проведут 24 апреля, как и в Киеве и Черниговской области.

Почему перенесли пробное ВНО

В УЦОКО подчеркнули, что из-за прекращения работы общественного транспорта участники пробного ВНО в Николаевской области просто не смогут доехать до пунктов тестирования.

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Да, уже в 3 регионах перенесли пробное ВНО – в Киеве, а также Николаевской и Черниговской областях. Там его будут проводить 24 апреля.

В то же время в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля. Результаты пробного тестирования (по шкалам 1 – 12 баллов, 100 – 200 баллов) будут размещены в личных кабинетах учеников до 30 апреля.

В УЦОКО добавили, что участники, которые будут проходить пробное оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы на задания в сервис 10 – 14 апреля. А участники из Киева, Николаевской и Черниговской областей смогут занести свои ответы на тест с 24 по 28 апреля (после прохождения оценивания).

Что говорят в МОН

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что такое решение было вынужденным, и такая позиция УЦОКО абсолютно логична.

Прошу поступающих и их родителей с пониманием отнестись к переносу пробного тестирования и использовать это дополнительное время с максимальной пользой – для подготовки,

– добавил Шкарлет.

Обратите внимание! Основную сессию ВНО в этом году отменять не будут, даже если введут локдаун. Однако формат тестирования могут изменить.

Ученики просят не смотреть задания к пробному ВНО

Интересно, что участники могут ознакомиться с другими тестами онлайн. Например, если участник из Киева проходит пробное ВНО по какому-то предмету 24 апреля и внесет свои ответы в период с 24 по 28 апреля, он он все равно может 10 апреля ознакомиться с задачами тестов по другим предметам.

Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны уже 11 апреля, но мы просим тех участников, которые будут проходить оценивание позже, воздержаться от ознакомления с материалами тестов,

– написали в УЦОКО.

По их словам, это нужно для того, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО. Поэтому, ученикам предлагают быть честными с собой.

Как будет проходить пробное ВНО

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия в течение всего периода оценки:

находиться в масках,

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими,

соблюдать социальной дистанции с другими участниками тестирования.

К слову, всего на пробное тестирование зарегистрировалось почти 140 тысяч человек. Для прохождения пробного ВНО больше всего выбирали следующие предметы: