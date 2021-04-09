В этом году на пробное ВНО записалось на 70 тысяч меньше желающих, чем в прошлом. Да, участниками пробного тестирования в 2021 году стали более 142 тысяч школьников.

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Почему и куда перенесли пробное ВНО

Пробное ВНО для выпускников Киева, Николаевской и Черниговской областей перенесли. А все потому, что ученики не имеют возможности из-за усиления карантина доехать до мест проведения тестирования.

Что говорят в МОН? Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что такое решение было вынужденным, и такая позиция УЦОКО является абсолютно логичной.

Прошу поступающих и их родителей с пониманием отнестись к переносу пробного тестирования и использовать это дополнительное время с максимальной пользой – для подготовки,

– добавил Шкарлет.

В Минобразования объяснили, что участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в персональные электронные кабинеты в течение 10 – 14 апреля.

А участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей смогут это сделать, соответственно, с 24 до 28 апреля.

Результаты пробного ВНО разместят в личных кабинетах всех участников до 30 апреля, а видеокомментарии к задачам будут доступны 11 апреля.

Отметим, что ВНО перенесли пока только для трех областей. Но выпускники должны следить за официальными ресурсами МОН и центрами оценивания, чтобы перед 10 апреля узнать, не перенесены ли пробные ВНО в их регионе на другую дату.

Можно оставаться дома

МОН и региональные центры оценивания призвали выпускников пробного ВНО при наличии каких-либо симптомов коронавируса оставаться дома и не приходить на пробные ВНО.

Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья,

– говорится в сообщении МОН.

Зато тех, кто придет на тестирование призывают быть максимально ответственными и соблюдать правила безопасности, в частности все время быть в маске.

Как будет проходить пробное ВНО и какие документы нужны

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия в течение всего периода оценки:

находиться в масках,

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими,

соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

В пункты тестирования ученики должны появиться до 10:50. Тестирование начнется около 11:00.

На тестирование с собой стоит взять:

1 – 2 ручки с чернилами черного цвета,

бутылку с питьевой водой без этикетки,

средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);

приглашения-пропуска.

Адреса пунктов пробного тестирования указаны в приглашениях-пропусках, которые были размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования.

Для входа в личный кабинет участника необходимо ввести логин и пароль, полученные от регионального центра. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" – документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.

К слову, МОН создало возможности пройти пробное тестирование по другим предметам дистанционно. Сделать это можно в личных кабинетах выпускников, загрузив задачи по любому предмету.

А что с основной сессией ВНО

В МОН обещают, что основную сессию ВНО в этом году отменять не будут, даже если введут локдаун. Однако формат тестирования могут изменить.

Всего на ВНО-2021 зарегистрировалось около 320 тысяч человек. Начаться оно должно 21 мая тестированием по химии, а закончиться 15 июня – последнее ВНО по географии.



Даты ВНО в 2021 году / Фото МОН

Как будет проходить ВНО в 2021 году? В стандартных аудиториях традиционно будут находиться 15 участников и двое инструкторов. Такое количество лиц в классах позволяет соблюсти безопасные условия – участники во время прохождения тестирования будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга – 1,2 метра,

Обязательно участники ВНО должны иметь при себе маски или респираторы и индивидуальные санитайзеры. А на входе в пункты тестирования будут размещены общие санитайзеры.