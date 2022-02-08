На пробное ВНО зарегистрировалось более 155 тысяч участников: какие предметы самые популярные

На пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось 155 735 участников. Самый популярный предмет этого года – украинский язык и литература.

В УЦОКО отметили, что многие участники выбирали по два предмета. Так, в этом году заказали более 232 тысяч тестов.

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Для чего нужно пробное ВНО? Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учащихся с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради.

Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.

Какие предметы самые популярные

Уже традиционно больше всего выбрано тестирований по украинскому языку и литературе, математике и английскому языку.

Больше всего участники пробного ВНО заказали тестирований по:

украинскому языку и литературе – более 82 тысяч,

только украинскому языку – почти 30 тысяч,

математике – более 51 тысячи,

английскому языку – более 24 тысяч,

истории Украины – 12,3 тысячи,

математике (уровня стандарт) – почти 9 тысяч,

биологии – более 7 тысяч.

Добавим, что до 10 марта в кабинетах участников пробного ВНО будет размещено приглашение с информацией о времени и месте прохождения пробного тестирования.

Когда будет проходить пробное ВНО

В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание состоится

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе,

– по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 26 марта – по истории Украины, по математике (задачи уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в такие сроки:

19 – 21 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 – 28 марта – по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

Результаты тестирования с украинского языка, украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

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Цена пробного ВНО-2022

В 2022 году цена пробного ВНО составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона прохождения тестирования:

для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей – 213 гривен,

для участников из Одесской и Кировоградской областей – 270 гривен,

для участников из Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей – 282 гривны,

для участников из Днепропетровской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской областей – 285 гривен.

для участников из Херсонской Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей – 300 гривен,

для участников из Львовской, Ровненской и Волынской областей – 300 гривен,

для участников из Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областей – 309 гривен.

К слову, с 1 февраля по 9 марта в Украине продлится регистрация на внешнее независимое оценивание. Среди предметов ВНО будут и те, которые выпускникам школ зачислят как оценки по ГИА. Как зарегистрироваться и когда именно пройдет ВНО – читайте в статье.