В УЦОКО отметили, что 25 января – последний день для оплаты средств за участие в пробном ВНО.

К теме Что нельзя делать на пробном ВНО-2022: перечень запретов для участников

По состоянию на 24 января 2022 года процесс регистрации завершили (осуществили оплату услуг) 131 103 человека, которые заказали почти 197 тысяч тестирований.

Какие предметы самые популярные

Больше всего участники пробного ВНО заказали тестирований по:

украинскому языку и литературе – 96 тысяч,

математике – более 60 тысяч,

английскому языку – почти 40 тысяч,

отдельно по украинскому языку – почти 36 тысяч,

истории Украины – 15,4 тысячи,

математике (уровня стандарт) – 11 тысяч,

биологии – более 7 тысяч.

Важно! Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. А результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за ГИА и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в вузы.

Добавим, что с 1 февраля по 9 марта продлится регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания.

Когда состоится пробное ВНО

Пробное тестирование пройдет уже в марте, все предметы разделили на два дня:

19 марта проведут пробное ВНО по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

26 марта пройдет пробное ВНО по истории Украины, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Сколько это стоит

В 2022 году цена пробного ВНО составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона прохождения тестирования:

для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей – 213 гривен,

для участников из Одесской и Кировоградской области – 270 гривен,

для участников из Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей – 282 гривны,

для участников из Днепропетровской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской областей – 285 гривен.

для участников из Херсонской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей – 300 гривен,

для участников из Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областей – 309 гривен.

Для чего нужно пробное ВНО

Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учащихся с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради.

Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.

К слову, в Украине начались вебинары, посвященные особенностям ВНО-2022 по общественно-гуманитарным предметам. Всего проведут 6 вебинаров по разным предметам, где рассмотрят отдельные задания тестов. Детали – читайте здесь.