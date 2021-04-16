ВНО перенесли на 15 мая 2021 года. В то же время в Черниговской области дата пробного тестирования не изменилась. Оно состоится 24 апреля.

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Сообщается, что несмотря на даты пробного ВНО, его участники смогут загрузить себе тестовые тетради с любого предмета. А потом – пройти его дома.

Где найти результаты пробного ВНО

Результаты (согласно шкале 1 – 12 баллов, 100 – 200 баллов) можно будет найти в личных кабинетах. Их получат те участники, которые внесли свои ответы в специальный сервис определения баллов.

Напомним! Ранее в Киеве, Николаевской и Черниговской областях перенесли пробное ВНО на 24 апреля из-за прекращения движения общественного транспорта. В то же время в других регионах тестирование состоялось 10 апреля.

На сайте Министерстве образования и науки напомнили, что все участники, которые будут проходить пробное тестирование, должны соблюдать соответствующие противоэпидемиологические мероприятия, в частности:

находиться в масках;

иметь дезинфекторы и пользоваться ими;

придерживаться социальной дистанции с другими участниками тестирования.

Также в МОН предостерегли, если участник тестирования будет иметь симптомы ОРВИ, то ему лучше оставаться дома. Он сможет загрузить все материалы пробного оценивания и определить результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Отметим, что по информации Министерства и науки, явка на пробное ВНО, которое состоялось в большинстве областей Украины 10 апреля, составила 93 – 95%. Всего на него зарегистрировались более 120 тысяч украинцев.