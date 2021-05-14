Когда надо прийти на пробное ВНО
В Киеве и Николаевской области пробное тестирование начнется в 11:00. А допускать участников к пунктам проведения пробного ВНО будут с 10:15 до 10:50.
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И тут главное – не опоздать! Ведь участников, которые не успеют к пункту проведения пробного ВНО до 10:50, не будут допускать.
Как будет проходить пробное ВНО
Все участники пробного ВНО обязаны придерживаться противоэпидемических мероприятий на протяжении всего периода оценивания. Отдельно:
- находиться в масках,
- иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими,
- пройти измерение температуры перед входом,
- соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.
Добавим, что адреса пунктов пробного ВНО указаны в приглашениях-пропусках, которые были размещены в личных кабинетах участников.
Какие документы надо иметь с собой
Для допуска к пунктам тестирования участникам пробного ВНО нужно иметь:
- оригинал документа, по которому они регистрировались для участия в пробном ВНО;
- приглашение-пропуск;
- средства индивидуальной защиты – маски (можно – изготовленные самостоятельно) или респиратор.
- две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета,
- прозрачную бутылку с питьевой водой (по желанию),
- антисептик для рук.
Для получения результатов пробного ВНО участникам нужно с 15 до 18 мая внести свои ответы на задания теста в специальный сервис определения результатов. Они будут отображаться сразу после ввода ответов.
Кроме того, МОН создало возможности пройти пробные оценивания по другим предметам дистанционно. Сделать это можно в личных кабинетах выпускников, загрузив задание по любому предмету.
Не идите на пробное ВНО при наличии симптомов COVID-19
Добавим, что в МОН отметили, что выпускники при наличии любых симптомов коронавируса могут оставаться дома и не приходить на пробное ВНО.
Если участник решит остаться дома, он сможет скачать все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья, – говорится в сообщении МОН.
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В то же время тех участников, которые придут на тестирование, призывают быть максимально ответственными и соблюдать правила безопасности.
К слову, на основную сессию ВНО-2021 зарегистрировалось около 320 тысяч человек. Начаться оно должно 21 мая тестированием по химии, а закончиться 15 июня – ВНО по географии.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала