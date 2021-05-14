Когда надо прийти на пробное ВНО

В Киеве и Николаевской области пробное тестирование начнется в 11:00. А допускать участников к пунктам проведения пробного ВНО будут с 10:15 до 10:50.

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И тут главное – не опоздать! Ведь участников, которые не успеют к пункту проведения пробного ВНО до 10:50, не будут допускать.

Как будет проходить пробное ВНО

Все участники пробного ВНО обязаны придерживаться противоэпидемических мероприятий на протяжении всего периода оценивания. Отдельно:

находиться в масках,

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими,

пройти измерение температуры перед входом,

соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Добавим, что адреса пунктов пробного ВНО указаны в приглашениях-пропусках, которые были размещены в личных кабинетах участников.

Какие документы надо иметь с собой

Для допуска к пунктам тестирования участникам пробного ВНО нужно иметь:

оригинал документа, по которому они регистрировались для участия в пробном ВНО;

приглашение-пропуск;

средства индивидуальной защиты – маски (можно – изготовленные самостоятельно) или респиратор.

две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

прозрачную бутылку с питьевой водой (по желанию),

антисептик для рук.

Для получения результатов пробного ВНО участникам нужно с 15 до 18 мая внести свои ответы на задания теста в специальный сервис определения результатов. Они будут отображаться сразу после ввода ответов.

Кроме того, МОН создало возможности пройти пробные оценивания по другим предметам дистанционно. Сделать это можно в личных кабинетах выпускников, загрузив задание по любому предмету.

Не идите на пробное ВНО при наличии симптомов COVID-19

Добавим, что в МОН отметили, что выпускники при наличии любых симптомов коронавируса могут оставаться дома и не приходить на пробное ВНО.

Если участник решит остаться дома, он сможет скачать все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья, – говорится в сообщении МОН.

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В то же время тех участников, которые придут на тестирование, призывают быть максимально ответственными и соблюдать правила безопасности.

К слову, на основную сессию ВНО-2021 зарегистрировалось около 320 тысяч человек. Начаться оно должно 21 мая тестированием по химии, а закончиться 15 июня – ВНО по географии.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала