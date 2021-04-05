В Киеве и Черниговской области перенесли пробное ВНО, которое должно было состояться 10 апреля. Все из-за ограничения движения общественного транспорта, ведь участники просто не смогут добраться.

Теперь пробное ВНО на Черниговщине и в Киеве состоится 24 апреля. В других областях его проведут в запланированную дату.

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Что известно об изменении даты

Независимо от того, когда именно участник будет проходить оценивание, он сможет скачать тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома. Будут отличаться только даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов.

Школьники, которые будут проходить ВНО 10 апреля, смогут занести свои ответы на задания всех тестов 10 – 14 апреля.

Участники из Киева и Черниговской области смогут занести ответы 24 – 28 апреля. Кроме того, с 10 по 28 апреля в кабинетах этих участников разместят "бонусные тесты", которые можно будет пройти на дому и внести ответы с 10 до 28 апреля.

Если участник из Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет 24 апреля и занесет свои ответы с 24 до 28 апреля, но он сможет уже 10 апреля ознакомиться с заданиями тестов из украинского языка, химии, биологии и т. п. и с 10 до 28 апреля внести свои ответы по этим предметам,

– говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО разместят в личных кабинетах всех участников до 30 апреля, а видеокомментарии к заданиям будут доступны 11 апреля.

Что говорит Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что такое решение было вынужденным. По его мнению, позиция УЦОКО является абсолютно логичной.

"Прошу поступающих и их родителей с пониманием отнестись к переносу пробного тестирования и использовать это дополнительное время с максимальной пользой – для подготовки", – добавил Шкарлет.