В УЦОКО отмечают, что для того, чтобы снизить уровень тревоги по поводу процедуры основного ВНО-2022, стоит пройти пробное ВНО.

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Такой опыт поможет ознакомиться с организационными условиями проведения тестирования, структурой и содержанием тестовых тетрадей, а также выяснить уровень своих учебных достижений.

Также это поможет избежать лишнего волнения и сосредоточиться во время основной сессии именно на тестовых заданий.

Какие предметы выбирают на пробное ВНО

По данным региональных центров оценивания качества образования, по состоянию на 17 января процесс регистрации завершили почти 43 тысячи человек, заказавших 67 005 тестирований.

Уже традиционно больше всего выбрано тестирований по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку,

– заметили в УЦОКО.

Когда будет проходить пробное ВНО-2022

В УЦОКО напомнили, что пробное ВНО состоится:

19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе,

26 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам.

"В день проведения пробного тестирования каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету", – добавили в УЦОКО.

Добавим, что для успешной регистрации на пробное ВНО нужно заполнить форму на сайте регионального центра оценивания качества образования.

После этого зайти в личный кабинет участника ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу, через 5 – 7 дней проверить факт зачисление денежных средств в личном кабинете.

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Сколько стоит пробное ВНО в 2022 году? Цена составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона прохождения тестирования: