Отметим, что пробное ВНО – платное. Стоимость тестирования определят региональные центры оценивания качества образования до 20 декабря. В прошлом году цена составляла от 195 до 255 гривен (это зависит от прохождения тестирования).

К теме В 2022 году выпускники имеют право бесплатно сдать ВНО по 5 предметам – УЦОКО

Когда начнется регистрация на пробное ВНО? Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 продлится в течение 5 – 22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Когда состоится пробное ВНО-2022

Пробное тестирование состоится:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по всем предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам).

В день проведения пробного ВНО каждый пользователь может сдать тест по одному предмету.

Результаты пробного ВНО обнародуют 25 марта с украинского языка, украинского языка и литературы и 1 апреля – по другим предметам. Для этого необходимо ввести свои ответы в собственном кабинете на специальном сервисе от УЦОКО.

Основная сессия ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО.

Для вступления сертификаты будут нужны по трем дисциплинам, но ни одна из них не является обязательной: все будет зависеть от специальности, которую выберет абитуриент.

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К слову, МОН изменило перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилили роль математики при поступлении в вуз. Так, математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:

Политология,

Журналистика,

Социальная работа,

Социальное обеспечение.

Также для поступления на специальность "Международные отношения" ВНО по математике является третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор. Для каких специальностей нужно ВНО по математике – читайте в статье.