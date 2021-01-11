Пробное ВНО в 2021 году: сколько участников уже зарегистрировались
Только за первую неделю регистрации на участие в пробном ВНО в 2021 году уже подали 62 тысячи заявок. Отметим, что регистрация продлится до вторника, 19 января.
Сайты региональных центров оценивания качества образования получили более 62 тысяч заявок на участие в пробном ВНО, однако полностью процесс регистрации (после оплаты) завершили лишь 13 178 человек, сообщает УЦОКО.
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Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств (через семь календарных дней с момента оплаты).
Зарегистрироваться можно до 19 января включительно. А само пробное ВНО пройдет 10 апреля 2021 года.
Отметим, что из-за пандемии COVID-19 в 2021 году каждый участник пробного ВНО сможет выбрать только один предмет для прохождения тестирования, сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.
Участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость прохождения пробного теста колеблется от 195 до 255 гривен в зависимости от региона проживания участника. Детали о ценах в каждом регионе – можно прочитать здесь.
Регистрация участников пробного ВНО будет осуществляться до 19 января на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Зарегистрироваться можно по ссылке:
- Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области – обслуживает Винницкий центр;
- Днепропетровскую и Запорожскую области – обслуживает Днепропетровский центр;
- Донецкую и Луганскую области – обслуживает Донецкий центр;
- Ивано-Франковске, Закарпатскую, Черновицкую и Тернопольскую области – обслуживает Ивано-Франковский центр;
- Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговскую области – обслуживает Киевский центр;
- Львовскую, Ровненскую и Волынскую области – обслуживает Львовский центр;
- Одесскую и Кировоградскую области – обслуживает Одесский центр;
- Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области – обслуживает Харьковский центр;
- Херсонскую и Николаевскую области, АРК Крым и Севастополь – обслуживает Херсонский центр.
Кроме того, в 2021 году каждый из участников пробном ВНО сможет загрузить тестовые тетради по всем этим предметам и пройти тестирование дома. После этого ответы нужно ввести в форму на специальном сервисе, чтобы увидеть результаты.
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