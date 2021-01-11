Только за первую неделю регистрации на участие в пробном ВНО в 2021 году уже подали 62 тысячи заявок. Отметим, что регистрация продлится до вторника, 19 января.

Сайты региональных центров оценивания качества образования получили более 62 тысяч заявок на участие в пробном ВНО, однако полностью процесс регистрации (после оплаты) завершили лишь 13 178 человек, сообщает УЦОКО.

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Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств (через семь календарных дней с момента оплаты).

Зарегистрироваться можно до 19 января включительно. А само пробное ВНО пройдет 10 апреля 2021 года.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 в 2021 году каждый участник пробного ВНО сможет выбрать только один предмет для прохождения тестирования, сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.

Участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость прохождения пробного теста колеблется от 195 до 255 гривен в зависимости от региона проживания участника. Детали о ценах в каждом регионе – можно прочитать здесь.

Регистрация участников пробного ВНО будет осуществляться до 19 января на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Зарегистрироваться можно по ссылке:

Кроме того, в 2021 году каждый из участников пробном ВНО сможет загрузить тестовые тетради по всем этим предметам и пройти тестирование дома. После этого ответы нужно ввести в форму на специальном сервисе, чтобы увидеть результаты.