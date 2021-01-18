В Украине регистрация на пробное ВНО-2021 началась 5 января. А 19 января – последний день, когда можно зарегистрироваться. Сколько учеников уже зарегистрировалось и какие предметы выбирают больше всего?

Сейчас для прохождения пробного внешнего независимого оценивания полностью зарегистрировалось уже 85 тысяч человек, но в целом сформировано более 145 тысяч заявок для участия, сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.

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Поэтому, 19 января – это последний день для регистрации. Однако оплатить средства можно и позже, в сроки, указанные на сайтах региональных центров.

Как зарегистрироваться на пробное ВНО? Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте одного из девяти региональных центров оценивания качества образования. Так, участники из разных областей должны найти свою среди перечисленных. А найти ссылку на регистрацию можно здесь.

Какие предметы выбирают ученики для пробного ВНО

Для составления пробного ВНО в 2021 году украинцы выбирают следующие предметы:

украинский язык и литература – 21 857 человек;

украинский язык – 6 321 человек;

история Украины – 5 231 человек;

математика – 24 210 человек;

математика – задачи уровня стандарта) - 3 906 человек;

физика – 1 134 человека;

химия – 750 человек;

биология – 2 639 человек;

география – 1 040 человек;

английский язык – 17 722 человека;

французский язык – 41 человек;

немецкий язык – 143 человека;

испанский язык – 6 человек.

Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств.

Что известно о пробном ВНО

Пробное ВНО пройдет 10 апреля 2021 года. Отметим, что из-за пандемии COVID-19 в 2021 году каждый участник пробного ВНО сможет выбрать лишь один предмет для прохождения тестирования. Результаты пробного ВНО будут опубликованы на страницах участников 16 апреля.

Однако в 2021 году каждый из участников пробного ВНО сможет скачать тестовые тетради по всем этим предметам и пройти дополнительное тестирование дома. После этого ответы нужно будет ввести в формы на специальный сервис, чтобы увидеть результаты.

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К тому же, участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость сдачи пробного теста колеблется от 195 до 255 гривен в зависимости от региона проживания участника.

Отметим, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО или ДПА.