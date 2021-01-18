Последний день регистрации на пробное ВНО: как зарегистрироваться и какие предметы выбирают
В Украине регистрация на пробное ВНО-2021 началась 5 января. А 19 января – последний день, когда можно зарегистрироваться. Сколько учеников уже зарегистрировалось и какие предметы выбирают больше всего?
Сейчас для прохождения пробного внешнего независимого оценивания полностью зарегистрировалось уже 85 тысяч человек, но в целом сформировано более 145 тысяч заявок для участия, сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.
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Поэтому, 19 января – это последний день для регистрации. Однако оплатить средства можно и позже, в сроки, указанные на сайтах региональных центров.
Как зарегистрироваться на пробное ВНО? Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте одного из девяти региональных центров оценивания качества образования. Так, участники из разных областей должны найти свою среди перечисленных. А найти ссылку на регистрацию можно здесь.
Какие предметы выбирают ученики для пробного ВНО
Для составления пробного ВНО в 2021 году украинцы выбирают следующие предметы:
- украинский язык и литература – 21 857 человек;
- украинский язык – 6 321 человек;
- история Украины – 5 231 человек;
- математика – 24 210 человек;
- математика – задачи уровня стандарта) - 3 906 человек;
- физика – 1 134 человека;
- химия – 750 человек;
- биология – 2 639 человек;
- география – 1 040 человек;
- английский язык – 17 722 человека;
- французский язык – 41 человек;
- немецкий язык – 143 человека;
- испанский язык – 6 человек.
Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств.
Что известно о пробном ВНО
Пробное ВНО пройдет 10 апреля 2021 года. Отметим, что из-за пандемии COVID-19 в 2021 году каждый участник пробного ВНО сможет выбрать лишь один предмет для прохождения тестирования. Результаты пробного ВНО будут опубликованы на страницах участников 16 апреля.
Однако в 2021 году каждый из участников пробного ВНО сможет скачать тестовые тетради по всем этим предметам и пройти дополнительное тестирование дома. После этого ответы нужно будет ввести в формы на специальный сервис, чтобы увидеть результаты.
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К тому же, участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость сдачи пробного теста колеблется от 195 до 255 гривен в зависимости от региона проживания участника.
Отметим, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО или ДПА.
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