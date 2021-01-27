В Украине завершилась регистрация на пробное ВНО в 2021 году. Больше всего участников, изъявивших желание пройти пробное тестирование, зарегистрировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Каких предметов выбрали больше – читайте в материале.

Источник: Министерство образования и науки

Всего зарегистрировалось почти 140 тысяч человек. Хотя в 2020 году на пробное тестирование зарегистрировались более 218 тысяч участников (но некоторые выбирали 2 предмета для прохождения пробного ВНО).

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Когда будет пробное ВНО? Оно будет проходить 10 апреля 2021 года. Каждый пользователь составит тест по одному предмету, но сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по другим предметам и пройти тестирование дома.

Какие предметы чаще всего выбирали на пробное ВНО

Для прохождения пробного ВНО выбирали следующие предметы:

украинский язык и литература – Киев (2 903), Львовская область (2 755), Харьковская область (2 697);

украинский язык – Днепропетровская область (982), Киев (870), Львовская область (748);

история Украины – Днепропетровская область (714), г. Киев (711), Харьковская область (709);

математика – Киев (4 057), Львовская область (3 263), Днепропетровская область (3 105);

математика (задания уровня стандарта) – Киев (947), Харьковская область (544), Днепропетровская область (532);

физика – Киев (219), Харьковская область (139), Днепропетровская область (125);

химия – Львовская область (122), Киев (94), Днепропетровская область (88);

биология – Харьковская (379), Киев (373), Днепропетровская область (309);

география – Харьковская (210), Киев (156), Днепропетровская область (114);

английский язык – Львовская область (3 882), Киев (2 398), Харьковская область (2 064);

французский язык – Черновицкая область (11), Киев (8), Харьковская область (7);

немецкий язык – Львовская область (46), Киев (31), Закарпатская область (24);

испанский язык – Львовская область (5), Киев (3), Днепропетровская и Киевская области (по 2 участника).

Сколько участников зарегистрировалось по областям

Киев – 12770 человек;

Львовская область – 12 252 человека;

Харьковская область – 10 725 человек;

Днепропетровская область – 10 379 человек;

Одесская область – 8 491 человек;

Киевская область – 6 058 человек;

Винницкая область – 5 983 человека;

Ивано-Франковская область – 5 841 человек;

Полтавская область – 5 526 человек;

Хмельницкая область – 5 385 человек;

Волынская область – 4 906 человек;

Тернопольская область – 4 895 человек;

Ровненская область – 4 618 человек;

Житомирская область – 4 522 человека;

Сумская область – 4 174 человека;

Черкасская область – 4 032 человека;

Донецкая область – 3 862 человека;

Запорожская область – 3 823 человека;

Закарпатская область – 3 734 человека;

Черновицкая область – 3 356 человек;

Черниговская область – 3 269 человек;

Кировоградская область – 3 030 человек;

Херсонская область – 2 877 человек;

Николаевская область – 2 831 человек;

Луганская область – 1 762 человека.

Отметим, что результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.

К слову, 1 февраля 2021 года начинается регистрация на основную сессию ВНО. Участие бесплатное. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебных предметов.

Основная сессия ВНО пройдет по следующему графику:



21 мая – химия,

24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.