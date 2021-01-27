Пробное ВНО-2021: какие предметы выбрали и сколько участников зарегистрировалось по областям
В Украине завершилась регистрация на пробное ВНО в 2021 году. Больше всего участников, изъявивших желание пройти пробное тестирование, зарегистрировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Каких предметов выбрали больше – читайте в материале.
Источник: Министерство образования и науки
Всего зарегистрировалось почти 140 тысяч человек. Хотя в 2020 году на пробное тестирование зарегистрировались более 218 тысяч участников (но некоторые выбирали 2 предмета для прохождения пробного ВНО).
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Когда будет пробное ВНО? Оно будет проходить 10 апреля 2021 года. Каждый пользователь составит тест по одному предмету, но сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по другим предметам и пройти тестирование дома.
Какие предметы чаще всего выбирали на пробное ВНО
Для прохождения пробного ВНО выбирали следующие предметы:
- украинский язык и литература – Киев (2 903), Львовская область (2 755), Харьковская область (2 697);
- украинский язык – Днепропетровская область (982), Киев (870), Львовская область (748);
- история Украины – Днепропетровская область (714), г. Киев (711), Харьковская область (709);
- математика – Киев (4 057), Львовская область (3 263), Днепропетровская область (3 105);
- математика (задания уровня стандарта) – Киев (947), Харьковская область (544), Днепропетровская область (532);
- физика – Киев (219), Харьковская область (139), Днепропетровская область (125);
- химия – Львовская область (122), Киев (94), Днепропетровская область (88);
- биология – Харьковская (379), Киев (373), Днепропетровская область (309);
- география – Харьковская (210), Киев (156), Днепропетровская область (114);
- английский язык – Львовская область (3 882), Киев (2 398), Харьковская область (2 064);
- французский язык – Черновицкая область (11), Киев (8), Харьковская область (7);
- немецкий язык – Львовская область (46), Киев (31), Закарпатская область (24);
- испанский язык – Львовская область (5), Киев (3), Днепропетровская и Киевская области (по 2 участника).
Сколько участников зарегистрировалось по областям
- Киев – 12770 человек;
- Львовская область – 12 252 человека;
- Харьковская область – 10 725 человек;
- Днепропетровская область – 10 379 человек;
- Одесская область – 8 491 человек;
- Киевская область – 6 058 человек;
- Винницкая область – 5 983 человека;
- Ивано-Франковская область – 5 841 человек;
- Полтавская область – 5 526 человек;
- Хмельницкая область – 5 385 человек;
- Волынская область – 4 906 человек;
- Тернопольская область – 4 895 человек;
- Ровненская область – 4 618 человек;
- Житомирская область – 4 522 человека;
- Сумская область – 4 174 человека;
- Черкасская область – 4 032 человека;
- Донецкая область – 3 862 человека;
- Запорожская область – 3 823 человека;
- Закарпатская область – 3 734 человека;
- Черновицкая область – 3 356 человек;
- Черниговская область – 3 269 человек;
- Кировоградская область – 3 030 человек;
- Херсонская область – 2 877 человек;
- Николаевская область – 2 831 человек;
- Луганская область – 1 762 человека.
Отметим, что результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.
К слову, 1 февраля 2021 года начинается регистрация на основную сессию ВНО. Участие бесплатное. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебных предметов.
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