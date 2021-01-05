5 января начинается регистрация на пробное ВНО в 2021 году. Выбрать для тестирования можно только один предмет. Как зарегистрироваться для участия и все детали пробного ВНО – читайте в материале.

Итак, регистрация на пробное ВНО продлится со вторника, 5 января, по вторник, 19 января, включительно. Будущие абитуриенты могут проверить свои знания перед основным оцениванием, сообщает 24 канал.

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Где зарегистрироваться на пробное ВНО

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте одного из девяти региональных центров оценивания качества образования.

Так участники из разных областей должны найти свою среди перечисленных и зарегистрироваться по ссылке:

Когда состоится пробное ВНО

В 2021 году пробное ВНО состоится 10 апреля. Для прохождения пробного ВНО можно будет выбрать только один из предметов из-за карантинных ограничений.

Какие предметы можно сдавать: украинский язык; украинский язык и литература; история Украины; математика; биология; география; физика; химия; английский язык; испанский язык; немецкий язык; французский язык.

Информация о времени и месте прохождения пробного ВНО (приглашения) для лиц, которые зарегистрировались и вовремя оплатили стоимость тестирования, будет размещена в личных кабинетах участников пробного ВНО до 25 марта 2021 года.

Для допуска к пункту тестирования участник пробного ВНО должен предъявить:

паспорт (свидетельство о рождении) или другой документ, удостоверяющий личность;

приглашение для участия в пробном ВНО-2021.

Кроме того, в 2021 году каждый из участников пробного ВНО сможет скачать тестовые тетради по всем этим предметам и пройти тестирование дома. После этого ответы нужно будет ввести в формы на специальном сервисе, чтобы увидеть результаты.

Когда будут результаты пробного ВНО? Чтобы узнать, как вы сдали пробное ЗНО, нужно будет ввести свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Результаты пробного ВНО будут опубликованы на страницах участников 16 апреля.

Кто может сдать пробное ВНО и для чего оно

Пробное ВНО может пройти любой желающий, чтобы проверить уровень своих знаний.

Но регистрация и участие в пробном ВНО не означает автоматическую регистрацию на основную сессию ВНО. А результаты пробного ВНО не будут засчитывать как оценки по ГИА, и они не будут влиять на конкурсный отбор в вузы.

Это прежде всего возможность ознакомиться с процедурой тестирования. По словам директора УЦОКО Татьяны Вакуленко, во время пробного ВНО участник будет выполнять задачи в реальных условиях. Это позволит не растеряться во время основного ВНО, спланировать свое время и сконцентрироваться на заданиях.

Сколько будет стоить пробное ВНО

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет колебаться от 195 до 255 гривен. Разница в стоимости связана с организацией пробного ВНО в разных регионах. Сюда входит стоимость печати и доставки материалов и прогнозируемое количество участников тестирования.

Оплату за участие в пробном ВНО-2021 необходимо осуществить до 23 января 2021 года включительно. Известно, что повышение стоимости пробного ВНО по сравнению с предыдущим годом связано с сокращением ожидаемого количества участников и повышением оплаты работы сотрудников.

Сколько стоит пробное ВНО в разных регионах – читайте в материале.

Добавим, что в 2020 году пробное ВНО отменили из-за роста количества больных COVID-19. Министерство образования вернуло его участникам деньги в начале декабря.

Что известно об основной сессии ВНО

Регистрация для участия в основной сессии ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Непосредственно основная сессия ВНО в Украине пройдет с 21 мая по 5 июня 2021 года по такому порядку:

21 мая – ВНО по химии;

24 мая – ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – ВНО по английскому языку;

28 мая – ВНО по математике;

1 июня – ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – ВНО по истории Украины;

7 июня – ВНО по физике;

10 июня – ВНО по биологии;

5 июня – ВНО по географии.

В 2021 году выпускники смогут сдавать ВНО максимум по пяти предметам, а не по четырем, как это было раньше.

Также с этого года необязательно сдавать ВНО по украинской литературе. Впервые в 2021 абитуриент сможет выбрать внешнее независимое оценивание, которое он хочет пройти, – только по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

К тому же, математика впервые станет обязательным предметом для выпускников школ для получения аттестата. Чтобы получить документ о полном общем среднем образовании, нужно выбрать четыре предмета: украинский язык и математика сразу являются обязательными, третий предмет на выбор (история Украины или иностранный язык), четвертая дисциплина – на выбор ученика.