Пробное ВНО-2021: когда начнется регистрация и какова будет стоимость тестирования
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании-2021 пройдет с 5 по 19 января. Стоимость тестирования будет зависеть от региона и в среднем составит 225 гривен.
Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщили в УЦОКО.
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Это нужно сделать в период с 5 до 19 января включительно.
Стоимость проведения пробного тестирования будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.
Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.п.,
– объясняют в УЦОКО.
Там также добавили, что в целом цена на пробное ВНО в 2021 будет выше, чем это было в 2020 году. Это связано с уменьшением ожидаемого количества тестов и повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.
"Из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник или участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, поэтому единица услуги станет существенно дороже", – уточняют в Центре.
В ведомстве добавляют, что понимают негативные последствия повышения стоимости тестирования. Кроме того, там пытаются компенсировать их дополнительными возможностями.
Что предлагают участникам пробного ВНО
- Желающие смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.
- После этого внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.
- Также подготовят видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021. Эксперты проанализируют задачи и порекомендуют, как получить высокий балл на ВНО.
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