Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании-2021 пройдет с 5 по 19 января. Стоимость тестирования будет зависеть от региона и в среднем составит 225 гривен.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщили в УЦОКО.

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Это нужно сделать в период с 5 до 19 января включительно.

Стоимость проведения пробного тестирования будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.

Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.п.,

– объясняют в УЦОКО.

Там также добавили, что в целом цена на пробное ВНО в 2021 будет выше, чем это было в 2020 году. Это связано с уменьшением ожидаемого количества тестов и повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.

"Из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник или участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, поэтому единица услуги станет существенно дороже", – уточняют в Центре.

В ведомстве добавляют, что понимают негативные последствия повышения стоимости тестирования. Кроме того, там пытаются компенсировать их дополнительными возможностями.

Что предлагают участникам пробного ВНО

Желающие смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

После этого внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

Также подготовят видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021. Эксперты проанализируют задачи и порекомендуют, как получить высокий балл на ВНО.

Обратите внимание! "Приватбанк" до 1 декабря должен был вернуть деньги всем участникам за отмененное пробное ВНО в 2020 году. Но деньги выплатили более 171 тысяче украинцев, а это 78,2% от общего количества участников.