Об этом говорится в отчете главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака за 2021 год.

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Всего в прошлом году Госслужба качества образования провела около 300 институционных аудитов школ.

Что из положительного заметили в школах

По итогам институциональных аудитов выделены положительные тенденции как в сельских, так и в городских школах. В частности, речь идет о:

применение учителями технологий компетентностного обучения,

разработке и реализации планов мероприятий по предотвращению буллинга,

формировании инклюзивного, развивающего и мотивирующего образовательного пространства,

работе над обеспечением комфортных и безопасных условий обучения и труда.

Также к положительным тенденциям следует отнести внимание учителей к планированию своей педагогической деятельности, адаптации учебной программы к особенностям конкретного класса и использование учителями цифровых технологий.

Какие проблемы обнаружили

В то же время школы сталкиваются с трудностями в организации образовательной среды, часть которых должны решить основатели.

Среди трудностей в Госслужбе выделяют то, что только около 10% учителей применяют информационно-коммуникационные технологии.

Кроме того, в половине школ формовочную оценку применяют только в начальной школе. В большинстве школ, где учатся дети с особыми образовательными потребностями, нет ресурсных комнат (к тому же только треть имеющихся ресурсных комнат оборудованы полностью).

Архитектурная доступность зданий и помещений в филиалах опорных школ обеспечена хуже, чем у остальных учебных заведений. В 12% школ контингент учеников превышает проектную мощность.

Кстати, не все украинские школы имеют доступ к скоростному интернету, что позволяет использовать видеосвязь. Хотя обычный интернет есть почти во всех школах. Также известно, что к государственному электронному журналу подключены почти 700 школ.