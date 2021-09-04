ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и OECD объяснили, как трансформировалась образовательная система и провели опрос "Что будет дальше в образовании". Опрос прошли министерства образования 143 стран мира. Главные выводы и прогнозы на учебный год читайте в статье.

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Каких трудностей и проблем ждать

Продолжительность периода закрытия школ на карантин значительно отличается в разных странах, однако проблемы, с которыми они столкнулись, оказались очень похожими.

Какие проблемы возникли в школах в 2020 – 2021 учебном году:

Изменение структуры учебного процесса

Из-за пандемии у 41% стран, принявших участие в исследовании, продлили учебный год на лето. В 42 % – сместили акценты на определенные предметы, убрав количество часов для менее приоритетных занятий.

Дети начали отставать от учебного плана

Образовательный процесс прервался довольно внезапно, поэтому большинство тем пришлось пройти в ускоренном и более коротком формате. Менее трети стран смогли провести национальный срез знаний, чтобы определить уровень отставания в понимании материала.

И эти данные неутешительны. Например, дети в сельской местности в Кении потеряли в среднем 3,5 месяца, а ученики Эфиопии изучили лишь 30 – 40 % всего учебного материала за год.

Невозможность дистанционного обучения

Лишь 58% стран с низким уровнем дохода смогли в прошлом году внедрить онлайн-систему дистанционного обучения. В большинстве же из них образование проводилось с помощью теле- и радиосистем.



Дистанционное обучение / Фото vseosvita.ua

А в некоторых регионах около 48% учащихся вообще нельзя было вовлечь в процесс дистанционного обучения из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Всего в мире 463 миллиона учеников (а это 31 %) остались без возможности получать образование.

Необходимость поддержки учителей

В связи с переходом на дистанционное образование и с изменением форматов обучения в почти 80% стран учителям пришлось оказывать психологическую и эмоциональную поддержку.

Нехватка финансирования

Менее половины стран смогли в 2020 году повысить бюджетные расходы на образование. А уже в этом году это запланировали сделать уже 60% стран.

Эксперты добавляют, что менее образованный человеческий ресурс может привести к потере производительности на рынке труда будущего.

Какие изменения в обучении произошли

Необходимость смены учебных форматов позволила многим педагогам проявить навыки кризисного менеджмента и креативности. Поэтому в этом учебном году школы ждут новые изменения.

Новые форматы обучения

94 % стран в дистанционном учебном процессе используют несколько каналов коммуникации. Например, исследователи Иллинойского университета разработали для студентов-химиков аналог домашнего оборудования, которое отправляют по почте. Поэтому каждый может создать дома небольшую лабораторию и учиться наглядно.

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Подобные наборы необходимого оборудования, с которыми можно заниматься дома, в целом используют в более 82% стран.

Кроме того, уже сейчас неплохо развиты учебные приложения дополненной реальности: если в Google Play или AppStore ввести "AR" + название какого-либо предмета на английском, вы увидите, что там уже есть множество вариаций. От периодической таблицы до объемных изображений тела человека – все это через экран смартфона можно разместить прямо в комнате.

Изменения в проверке знаний

За последние два года во времена пандемии пришлось изменить тесты, экзамены и контрольные. Интересно, что всего 30% стран временно отменили тестирование в начальной школе, и 18 % — в старших классах.

А в большинстве случаев даты проверки знаний просто перенесли. Также в условиях карантина интересно проходит тестирование на знание английского языка TOEFL. Его можно пройти дома под онлайн-наблюдением экзаменатора. Перед сдачей экзамена надо показать на камеру все помещение, сидеть так, чтобы тебя было максимально видно, а каждое новое задание будет присылаться на почту постепенно.

Это еще один выход для сдачи экзаменов в новых условиях, что позволит большему количеству учеников, которые не имеют возможности физически приехать в пункты тестирования, получить шанс на образование.

Финансирование образования бизнесом

Дополнительная подготовка учителей, новые образовательные материалы, изменение учебных планов и даже закупка средств безопасности – это все требует увеличения расходов на образование, которые нелегко найти.

В странах с высоким уровнем доходов на одного ученика в год выделяют более 10 тысяч долларов, а в странах с низким — до 1000 долларов.

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Некоторые бизнесы увидели в дополнительной поддержке образования преимущество и для себя. Например, Amazon закупила 8200 ноутбуков для учеников Сиэтла и помогала доставлять по городу школьные обеды.

Гибридные модели обучения

Смешанные или гибридные модели обучения появились за карантин в различных проявлениях. Некоторые учителя записывали теоретический материал в форме видео, которые можно просмотреть в любое время, а в течение урока обсуждали впечатления и реальные проблемы.

Другие учителя учили группами, в которых каждый ученик чередовал самостоятельное освоение материала с консультациями и встречами с учителем вживую.



Обучение во время карантина / Фото News18

Организация Learning Policy Institute отмечает, что новая комплексная модель обучения должна заботиться о раннем вовлечении детей в учебный процесс; синхронизации в изучении материала между школой и кружками и организовать частичную работу с учителем один на один или в маленьких группах.

Что будет дальше в 2021 – 2022 учебном году

Обычное посещение школы уже не способно удовлетворить все потребности учеников. Основной акцент в образовании следует сделать на:

организации удобного формата практических занятий,

предоставлении доступа к дистанционному обучению как можно большему количеству учащихся,

привлечении бизнес-сектора в процесс образования и его финансировании,

переформатировании системы оценивания и тестирования.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет заверил, что школьники начнут обучение очно без дистанционных уроков. Он убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1–4 классов и учащиеся инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

Все ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах. В то же время учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток.

Другие карантинные правила в школах:

Если у ученика обнаружили симптомы COVID-19, он должен сразу надеть маску и изолироваться в специально отведенное помещении заведения. А в классе нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.

Если случай коронавируса у школьника подтвердится, все остальные дети соответствующего класса должны уйти на самоизоляцию и сдать тесты.

Директор школы должен создать график, по которому происходит допуск учащихся в помещение. В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для разных классов и групп.

Передвижение учащихся между учебными кабинетами, аудиториями должно быть минимизированным. Желательно проводить уроки в течение дня для одного и того же класса. По возможности надо обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе.

После каждого урока надо проводить проветривание в течение не менее 10 минут. После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо очистить и дезинфицировать поверхности (в том числе дверные ручки, столы, места для сидения, перила и тому подобное).

На всех входах в школу надо организовать места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.