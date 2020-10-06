Министерство образования и науки Украины отметило, что отсрочка постановления правительства № 822 о повышении зарплат ни в коем случае не повлияет на условия оплаты труда педагогов. То есть учителя все же получат большую зарплату в течение года.

Правительство приняло проект бюджета, который предусматривает финансирование образования на сумму 173,8 миллиарда гривен. В частности, увеличат и зарплаты учителям – с января 2021 года размеры заплат на 20%, а с июля – еще на 8,3%, передает МОН.

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Согласно информации Минфина, бюджет 2021 года сбалансированный и финансово обеспеченный. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат предусмотрены.

В то же время, в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабмина № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" в 2021 году, правительство решило приостановить его до 31 декабря 2021 года.

Однако отсрочка этого постановления не предусматривает изменений в условиях оплаты труда педагогам, которые действуют сегодня, а именно: установление доплат, надбавок, повышений зарплат.