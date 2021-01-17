Одна из проблем дистанционного обучения – низкая активность учащихся. Так, многие дети даже не включают камеры во время онлайн-уроков. Поэтому читайте советы, которые помогут привлечь школьников к эффективной работе в виртуальном классе.

Дистанционное обучение – это время новых возможностей для развития. Здесь можно придумывать и создавать что-то новое, забыв про шаблоны. Издание "На урок" подготовило универсальные стратегии повышения активности учащихся в дистанционном обучении.

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Как поощрить учеников к активной работе во время онлайн-обучения

Установите правило – включать камеры на уроке

Онлайн-урок гораздо приятнее проводить для учеников, а не для черных квадратов. К тому же, выключенные камеры вызывают сомнения в физическом присутствии детей на занятии.

Как же наладить визуальный контакт с детьми? Установите правило – попросите школьников держать камеры включенными на протяжении всего урока. Так вы будете видеть, что делают дети, а их мимика поможет понять, как они воспринимают учебный материал.

Разговор без слов

Когда все ученики подключаются к уроку и включают микрофоны, то часто начинается шумиха. Ведь каждый пытается что-то сказать.

Как наладить дисциплину и не потерять связь с учениками? Предложите детям выключить звук и использовать для общения специальные сигналы. Например, если они согласны с вами, следует поднять большой палец, если нет – опустить его.

А на уроках с тестами легче использовать жесты. Так, если вы задали вопрос с множественным выбором, дети могут поднять пальцы для обозначения ответа, который выбрали. Например, для варианта для A – один палец, для варианта В – два пальца и тому подобное.

Кроме того, некоторые сервисы для видеосвязи имеют функцию "поднятие руки" или набор смайлов в чате. Это также отличный способ для общения, которым вы должны воспользоваться.



Онлайн-обучение школьников / Фото Vogazeta

Безопасное пространство

Во время дистанционного обучения очень важно, чтобы ученики чувствовали себя комфортно и могли свободно обмениваться своими идеями. Поэтому эксперты советуют составить совместно с ними правила виртуального общения. Это будет способствовать повышению активности учащихся и созданию доброжелательной атмосферы.

Какими должны быть правила? Позвольте ученикам покреативить. Создайте в классе собственные интересные правила на уроке, это заинтересует детей еще больше.

Комнаты для переговоров

Настоящий онлайн-эквивалент традиционного формата – комнаты для переговоров. Интересно, что во время дистанционного обучения их можно создавать в сервисах видеосвязи или в обычных мессенджерах. Например, для какого-то задания объедините учеников в отдельные группы.

Также помогите ученикам выбрать лидера, исследователя, эксперта, дизайнера и тому подобное. Распределение ролей не только будет способствовать активной работе учащихся в виртуальных группах, но и позволит улучшить психологический климат в классе в целом.

А пока ученики работают в комнатах, вы можете беспрепятственно переходить из одной комнаты в другую, чтобы помочь им и проверить, как у них идут дела.

Видеоответ

Видеоответ – это универсальный и эффективный способ проверки знаний. С его помощью можно не только проверить стихи или решение математической задачи, но и услышать мысли и впечатления учеников.

Кроме того, вы также можете записать видеоотзыв, в котором можно похвалить ребенка и обратить внимание на ошибки.

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Индивидуальные конференции

Во время самостоятельной работы стоит запланировать отдельные конференции с каждым учеником. Это позволит отслеживать процесс обучения и поддерживать высокую учебную мотивацию.

Эксперты добавляют, что особенно это полезно для застенчивых учеников, которые обычно отказываются участвовать в коллективном обсуждении.

Групповые игры

Наверное, все ученики любят играть в игры. Поэтому вы можете ввести в практику дистанционного обучения не только групповые онлайн-проекты, но и командные онлайн-игры, такие как викторины или квесты. Вы даже можете предложить одной группе создать онлайн-квест для другой.

Эта стратегия позволит детям получить определенный опыт социального взаимодействия и командного сотрудничества. И еще больше заинтересует учеников посещать ваши уроки.

Награды за активность

Во время дистанционного обучения ученики не получают социального стимула, к которому привыкли в очном обучении. Поэтому следует обязательно хвалить учеников, проявляющих инициативу. Кроме того, можно установить систему дополнительных баллов за активность.

Это поможет школьникам преодолеть негативные последствия онлайн-обучения, такие как беспокойство, отсутствие мотивации или интереса. Или можно даже делать какие-то классные призы для детей за активность.