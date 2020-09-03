"Приватбанк" вернул выпускникам деньги за участие в пробном ВНО в 2020 году. Известно, что средства на это были выделены из Фонда по борьбе с COVID-19.

В общем, деньги обратно получили более 132 тысяч учасников, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В Минфине сообщили, что по состоянию на 1 сентября МОН совместно с "Приватбанком" вернули деньги 132,3 тысячам участников пробного ВНО. Сумма возвращенных средств – 32 миллиона 730 тысяч гривен, что составляет 62,4% от общей суммы (почти 52,5 миллионов гривен).

Деньги выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда по борьбе с COVID-19, которые были направлены в "ПриватБанк". Всего их должны получить 218,6 тысяч участников, поэтому выплаты будут производиться до 1 декабря.

Почему участникам возвращают средства за пробное ВНО

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации пробное ВНО проходило 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях. Поэтому было решено вернуть выпускникам плату за тестирование.

На что пошли деньги? Средства за прохождение пробного ВНО используют для различных расходов. В частности: разработка тестовых заданий, подготовка и отправка тестовых тетрадей, создание сервисов для регистрации, оплата труда привлеченных работников и тому подобное.