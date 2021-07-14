Выбираем принтер для экономичной печати ярких фото

Выбрать принтер для качественной фотопечати – дело ответственное. Лучшую печать обеспечивают струйные принтеры с непрерывной подачей чернил. Поэтому сразу советуем остановить свой выбор именно на таком. И сегодня мы рассмотрим две модели, прекрасно подходящие как для домашнего, так и для профессионального использования.

Компания Canon является одним из лидеров рынка благодаря неизменно высокому качеству своей техники и взвешенной маркетинговой политике. Так, цены на картриджи и чернила у Canon – одни из самых низких, что особенно приятно для тех, кто отдает предпочтение оригинальным расходным материалам.

К теме Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке

Недавно компания пополнила популярную линейку принтеров и многофункциональных устройств серии PIXMA G MegaTank "Формула выгодной печати" двумя моделями: PIXMA G640 и PIXMA G540, которые отличаются качественной печатью и простотой обслуживания.

Новые устройства предназначены для экономичной и вместе с тем высокопроизводительной печати ярких изображений. Они подходят для печати фото дома и легко справляются с ежедневной нагрузкой фотолабораторий и фотоателье, которые выполняют множество заказов.

Почему фотопринтер дома – отличная идея

Сколько фотографий вы делаете каждый день? Современные смартфоны с качественной камерой позволяют мгновенно фиксировать интересные моменты. Цифровые снимки можно редактировать, бесчисленное количество раз пересматривать на экране, но в распечатанном виде они приносят все-таки гораздо больше удовольствия. В альбоме или в рамочке на стене фото как будто оживают, каждый раз вызывая при просмотре водоворот эмоций.

Да и для их печати не нужно обращаться в специализированный сервис – лучше приобрести принтер на дом. Принтеры для фотопечати популярны сегодня не только среди обычных пользователей, но и среди профессионалов. Создавать домашние фотоархивы и печатать значительные объемы фото на заказ с моделями PIXMA G640 и PIXMA G540 можно быстро, качественно и дешево.

Почему именно PIXMA G640 или PIXMA G540

Яркая и насыщенная печать

Новинки от Canon оснащены системой подачи шести чернил на водной основе, что идеально подходят как для бытовой, так и для профессиональной фотопечати. Фишка PIXMA G640 и PIXMA G540 – два новых цвета: красный и серый. Как следствие, при печати лучше передаются затененные области и насыщенные оттенки. В результате получаем эффектные фотографии с выразительным контрастом.

Обе модели оснащены инновационной печатающей головкой FINE с 2 304 соплами на все цветовые каналы. Благодаря ей цвета получаются более интенсивными, а зернистость существенно уменьшается.

С этими принтерами вам гарантирована одинаково качественная передача цветов на разных носителях: и на двусторонней матовой бумаге, и на глянцевой или полуглянцевой.

Хотите продемонстрировать свой творческий потенциал? С принтерами Canon у вас будет возможность печатать снимки без полей вплоть до формата A4. Кстати, у этого производителя – весьма широкий ассортимент фотобумаги. Вы можете выбрать, к примеру, магнитную, чтобы печатать оригинальные магниты на холодильник, или же бумагу для многоразовых наклеек.

Удобство в эксплуатации и простота обслуживания

С новыми принтерами Canon вам не придется беспокоиться из-за длительных перерывов в печати, ведь у них есть абсорбер, который позволяет более гибко планировать работу и минимизировать последствия простоев (что очень полезно, если печать не регулярная). Абсорбер можно приобрести отдельно и при необходимости заменить, не обращаясь в сервисный центр.

Принтеры PIXMA G640 и PIXMA G540 получили новые бутылочки чернил с таким ресурсом:

GI-43 BK – черный Black (3 700 страниц);

GI-43 GY – серый Grey (8 000 страниц);

GI-43 C – голубой Cyan (8 000 страниц);

GI-43 M – пурпурный Magenta (8 000 страниц);

GI-43 Y – желтый Yellow (8 000 страниц);

GI-43 R – красный Red (8 000 страниц).

Печать фото в больших объемах

У бутылочек – специальные сопла, значительно облегчающие перезаправку без риска перепутать цвета.

Ресурс системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ) у PIXMA G640 и PIXMA G540 впечатляет: одного комплекта чернил хватает, чтобы распечатать до 3 800 фотографий размером 10х15 сантиметров. Эти принтеры значительно реже нуждаются в перезаправке, а значит, печать получается не только качественной, но и экономичной.

Скорость работы новинок также радует. Производительность новых моделей Canon заметно выше по сравнению с предыдущими: фото 10х15 сантиметров печатается не дольше 47 секунд.

Задний лоток вмещает до 100 листов бумаги. Этот момент очень актуален для фотолабораторий и фотоателье, где большой наплыв клиентов и много заказов, которые нужно быстро обрабатывать.

Почему использовать оригинальные расходные материалы – выгодно

Чтобы сэкономить на расходных материалах для принтеров, мы порой покупаем более дешевые аналоги. Наше стремление к экономии – вполне естественное. Однако, выбрав неоригинальную продукцию, есть риск потратить впоследствии значительно больше – на ремонт техники.

Как свидетельствует статистика, лучшим способом экономии и залогом долговечности вашего принтера является все-таки покупка оригинальных расходных материалов. Ведь, скажем, чернила для принтеров Canon рассчитаны на те печатающие головки, которые используются именно в этих моделях.

Печатающая головка состоит из микроскопических капилляров и сопел, поэтому любое отклонение чернил от нормы приводит к засорению и перегреву. Таким образом, использование неоригинальных чернил существенно снижает надежность принтера, и рано или поздно такая экономия закончится дорогим ремонтом или же вообще покупкой нового устройства.

Кстати, оригинальные чернила для принтеров Canon продаются в специальных бутылочках, которые существенно упрощают процесс перезаправки в домашних условиях. Это действительно делать легко, быстро, и вам не понадобятся ни специальные знания, ни инструменты.

Технические характеристики PIXMA G640 и PIXMA G540

Разрешение печати До 4800х1200 dpi Скорость печати А4 ISO 3,9 дюйма черно-белой или цветной страницы за 1 минуту Среднее время печати полноцветного фото 10х15 см 47 секунд Сканер с CIS-датчиком и разрешением до 600х1200 dpi Только у модели G640 Подключение Через USB или Wi-Fi с поддержкой Direct Управление Кнопочное с монохромным двухстрочным дисплеем Картридж отработки MC-G02 Сменный (подходит для всех моделей серии G второго поколения)

Принтеры PIXMA G640 и PIXMA G540 получили полезную функцию автоматического включения/выключения, которая сэкономит вам немало электроэнергии.

Через Wi-Fi-модуль можно подключить принтер к беспроводной сети дома или в офисе и отправлять фото на печать не только с компьютера, но и со смартфона или фотокамеры. Очень удобно это делать с помощью Canon PRINT, а также технологий беспроводной печати Mopria для Android и Apple AirPrint.

Итак, компания Canon в очередной раз облегчила перфекционистам выбор техники для фотопечати. Новые струйные принтеры от лидера рынка, PIXMA G640 и PIXMA G540, не разочаруют ни обычных пользователей, ни владельцев фотобизнеса. Качество полноцветной печати всегда будет на высоте.