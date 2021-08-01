Как принимать учеников 1 сентября: идеи
Место с запиской
В течение последних 3 месяцев ученики не посещают школу, поэтому вместе с волнением от возвращения они могут чувствовать тревожность.
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И как только ученики зайдут в класс, они захотят выбрать себе место. Чтобы процесс не превратился в споры, есть классная идея: приклейте на каждый стульчик стикер с номером и дайте ученикам наугад вытащить бумажку с цифрой.
А на обратной стороне каждой наклейки можете написать короткое личное пожелание или какие-то мотивационные фразы ребенку.
Дайте детям наговориться
Месяца каникул и длительных карантинов прошлого года – это довольно сложное испытание для детей. Конечно, в течение лета они обменивались сообщениями или видео, но вряд ли имели возможность встретиться с одноклассниками.
Поэтому дайте им время и возможность наговориться в первый день учебы. Попросите рассказать, чем это лето было необычным и особенным для них? Пусть это выглядит как дружественная непринужденная болтовня, которой детям не хватало.
Ученики встретились после каникул / Фото Pexels
Поделитесь своей историей
После дистанционной учебы в прошлом году детям комфортно будет вернуться в класс. В это время можете поделиться своей историей проживания локдауна: как сначала вы испытали шок и неприятие, а потом постепенно овладевали новыми навыками и лайфхаками.
Расскажите, что вам давалось труднее всего, что вас поддерживало в тот период и, если есть, покажите скриншоты смешного момента Zoom-урока. Будьте искренними, открытыми и не бойтесь вместе посмеяться.
Создайте все новые "можно" и "нельзя"
Новый учебный год – новые правила. Помогите детям принять необходимость этих ограничений. В частности, все правила нужно еще раз проговорить.
Но старайтесь делать формулировки положительными, например:
- "На перемене надевай маску",
- "Перед едой помой руки в течение 30 секунд",
- "На уроке пользуйся только своим принадлежностями" и другие.
Формулировка с "не" сведите до 3 – 4, чтобы запрещенные действия можно было легко запомнить. Можно предложить ученикам нарисовать главные "to do" и "not to do" в формате инфографики, и разместить их на стенах класса.
Создайте что-то на память об этом особенном дне
Со школьниками стоит отметить праздник 1 сентября. В частности, можно создать общий гигантский рисунок. Для этого расстелите на полу кусок обоев или бумагу в рулоне и попросите детей нарисовать свой утренний путь в школу.
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Или можно составить карту суперсил класса: схематично изобразить класс, и пусть каждый ученик нарисует себя и свою суперсилу на том месте, где теперь сидит.
Что бы вы ни придумали, делайте это вместе с учениками: рисуйте, танцуйте, творите совместно – так дети будут знать, что вы играете в одной команде.
Познакомьте детей с техниками майндфулнеса
Важно, чтобы в школе ученики и учителя могли свободно сообщать о своих чувствах. А уметь распознать, что чувствует человек в этот момент, описать свое состояние и прожить его помогают техники майндфулнесу.
Усилить эмоциональный интеллект учащихся можно следующими приемами:
- Предложите детям составить список того, что они могут делать, когда чувствуют себя взволнованными, расстроенными, раздраженными.
- Напомните им, что глубокое дыхание – это самый простой способ снизить стресс и тревожность.
- Поставьте на видном месте в классе так называемую банку переживаний: в нее дети могут анонимно бросать записки, рассказывая, что именно их беспокоит, почему они беспокоятся. Регулярно проверяйте содержимое банки и обсуждайте с классом эти чувства.
- Используйте право на тайм-аут более гибко: если ученик хочет уединиться на несколько минут посреди урока, или ребенок просит о времени в тихом спокойном месте, чтобы успокоиться, позволяйте это.