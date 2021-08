Как принимать учеников 1 сентября: идеи

Место с запиской

В течение последних 3 месяцев ученики не посещают школу, поэтому вместе с волнением от возвращения они могут чувствовать тревожность.

И как только ученики зайдут в класс, они захотят выбрать себе место. Чтобы процесс не превратился в споры, есть классная идея: приклейте на каждый стульчик стикер с номером и дайте ученикам наугад вытащить бумажку с цифрой.

А на обратной стороне каждой наклейки можете написать короткое личное пожелание или какие-то мотивационные фразы ребенку.

Дайте детям наговориться

Месяца каникул и длительных карантинов прошлого года – это довольно сложное испытание для детей. Конечно, в течение лета они обменивались сообщениями или видео, но вряд ли имели возможность встретиться с одноклассниками.

Поэтому дайте им время и возможность наговориться в первый день учебы. Попросите рассказать, чем это лето было необычным и особенным для них? Пусть это выглядит как дружественная непринужденная болтовня, которой детям не хватало.



Ученики встретились после каникул / Фото Pexels

Поделитесь своей историей

После дистанционной учебы в прошлом году детям комфортно будет вернуться в класс. В это время можете поделиться своей историей проживания локдауна: как сначала вы испытали шок и неприятие, а потом постепенно овладевали новыми навыками и лайфхаками.

Расскажите, что вам давалось труднее всего, что вас поддерживало в тот период и, если есть, покажите скриншоты смешного момента Zoom-урока. Будьте искренними, открытыми и не бойтесь вместе посмеяться.

Создайте все новые "можно" и "нельзя"

Новый учебный год – новые правила. Помогите детям принять необходимость этих ограничений. В частности, все правила нужно еще раз проговорить.

Но старайтесь делать формулировки положительными, например:

"На перемене надевай маску",

"Перед едой помой руки в течение 30 секунд",

"На уроке пользуйся только своим принадлежностями" и другие.

Формулировка с "не" сведите до 3 – 4, чтобы запрещенные действия можно было легко запомнить. Можно предложить ученикам нарисовать главные "to do" и "not to do" в формате инфографики, и разместить их на стенах класса.

Создайте что-то на память об этом особенном дне

Со школьниками стоит отметить праздник 1 сентября. В частности, можно создать общий гигантский рисунок. Для этого расстелите на полу кусок обоев или бумагу в рулоне и попросите детей нарисовать свой утренний путь в школу.

Или можно составить карту суперсил класса: схематично изобразить класс, и пусть каждый ученик нарисует себя и свою суперсилу на том месте, где теперь сидит.

Что бы вы ни придумали, делайте это вместе с учениками: рисуйте, танцуйте, творите совместно – так дети будут знать, что вы играете в одной команде.

Познакомьте детей с техниками майндфулнеса

Важно, чтобы в школе ученики и учителя могли свободно сообщать о своих чувствах. А уметь распознать, что чувствует человек в этот момент, описать свое состояние и прожить его помогают техники майндфулнесу.

Усилить эмоциональный интеллект учащихся можно следующими приемами: