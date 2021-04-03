Учителя довольно часто становятся свидетелями конфликтов учеников на переменах. В таких случаях надо помочь детям решать споры конструктивно и без обид. Как примирить учеников – читайте советы в материале.

Собственными практическими лайфхаками поделились учителя Новопечерской школы Киева. Они рассказали, что делать, чтобы дети спокойно решали конфликты.

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Как учителя могут помирить учеников и разрешить их конфликты

Создайте правила класса

Правила есть везде, но часто дети их не выполняют. Не потому, что не хотят, а потому, что не понимают их, поэтому лучше всего создавать правила класса всем вместе. Обсудите каждый пункт с детьми и убедитесь, что они понимают последствия.

Прежде всего определите проблемы, которые могут возникать, а тогда сформулируйте правила, которые помогут избежать их. Смоделируйте ситуации со словами благодарности и уважения, чтобы дети их использовали.

Ученики могут самостоятельно записать правила и повесить в классе. Или же вы можете напечатать их и красиво оформить.

Научите детей понимать эмоции

Это упражнение помогает детям лучше понимать различные ситуации и свои эмоции в них. Начните его на уроках чтения. Так, после проработки произведения предложите детям рассмотреть изображение к нему. Пусть ученики ответят на вопрос: "Что я вижу? Что я думаю? Что я чувствую?".

Научите их различать "вижу" и "думаю", а также "думаю" и "чувствую". Ведь часто дети могут говорить "Я чувствую, что когда...". Их нужно остановить и напомнить, что испытывать мы можем лишь эмоции. А разные домыслы и догадки мы думаем.

Урок в классе / Фото ВВС

После этого используйте это упражнение в реальной жизни.

Составьте план примирения

Когда между детьми возник конфликт, они обижаются или сердятся. В таком состоянии продуктивно работать на уроке не получится.

И порой ученикам сложно самостоятельно найти нужные слова, чтобы разрешить конфликт. Если эмоции не утихают, стоит вмешаться учителю. Но спокойно выслушайте обе стороны, при этом не позволяйте ученикам перебивать друг друга.

Чтобы ученики окончательно пришли к согласию, можно применить шаги примирения. Это могут быть фразы, которые помогут извиниться и загладить вину. И пропишите план примирения на большом листе и повесьте на стене в классе.

Заведите в классе Другозавра

Другозавр – это прототип хорошего друга. Его стоит создать вместе с детьми. Пусть ученики представят, каким должен быть действительно классный друг, чтобы с ним было приятно проводить время.

Распечатайте рисунок динозавра или любого другого героя. Задача детей – написать возле него черты характера настоящего друга.

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Так, каждый раз, когда возникают конфликты между детьми, апеллируйте к Другозавру. Благодаря тому, что ученики самостоятельно наделили этого героя определенными качествами, они смогут заметить ситуации, в которых делают что-то не так и признать свою вину.

Изучите с детьми успокаивающие хлопки в ладоши

С детьми начальных классов много времени уходит на организацию и дисциплину детей. В таких случаях помогают маленькие секреты учителей.

Например, чтобы быстро поставить учеников парами, используйте карточки. Нарисуйте или напечатайте картинки, каждой из которых будет по две. К примеру, два сердечка, двое часов, два домика. И перед тем как идти куда-то с детьми, предложите им достать карточку из мешочка и найти свою пару.

Для поддержания дисциплины также можно использовать ритмичные хлопки в ладоши. Научите детей одним из таких и повторяйте их тогда, когда в классе становится шумно, чтобы привлечь внимание каждого. Например, хлопки "Кто меня слышит, хлопните раз": с каждым повтором говорите все тише, тогда и дети начнут затихать.