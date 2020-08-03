1 сентября начнется новый учебный год в Украине, однако не все школы смогут принять учеников из-за карантина. Ведь все зависит от количества больных коронавирусной болезнью накануне осени. Поэтому, сейчас прекрасное время, чтобы проанализировать зарубежные модели открытия школ и перенять их опыт себе.

Отметим, что Министерство здравоохранения уже разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Сейчас в красную зону попали Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области, поэтому там обучение может начаться дистанционно, пишет 24 канал.

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Однако, никаких документов-указаний школам или родителям еще не присылали. Хотя до школы осталось меньше месяца. Так как школам начинать обучения? Издание УП.Життя проанализировало опыт других стран.

Как школы организовали обучение за границей?

Известно, что некоторые страны полностью закрыли школы на первый месяц пандемии, а затем адаптировали к принятым нормам безопасности.

В то же время в других учебных заведениях работали в режиме неотложной помощи, то есть школу или садик могли посещать только дети тех родителей, которые работали на время карантина: медики, продавцы, полицейские, пожарные и тому подобное.

Но безопасно ли возвращаться в школу?

Данные показывают, что дети гораздо реже болеют коронавирусом, чем взрослые.

Так, к примеру, в США среди подтвержденных случаев COVID-19 только 2% людей были моложе 18 лет, в Китае – 2,2%, а в Италии чуть более 1%. В Украине за все время карантина коронавирусом заболели около 5 тысяч детей.

Австралийские исследователи выяснили, что COVID-19 передается от взрослого к взрослому гораздо чаще, чем от детей к другим детям или даже от детей к взрослым.



Дети реже болеют коронавирусом / Фото unsplash

Так, Минздрав часто сообщает об отдельных случаях, когда заражение произошло в детских учреждениях. Например, в июле вспышку зафиксировали в детском детдоме в Одессе. Там носителями вируса оказались 15 детей и двое взрослых.

Стоит ли возвращаться на учебу в школу? Ученые говорят, что вирус может быстро распространяться в закрытых помещениях, где находится много людей. Поэтому в украинских школах стоит серьезно пересмотреть системы проветривания в классах.

Глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в 2014 – 2016 годах Святослав Протас говорит, что в Украине нужно глобально проверить школы и детские сады на чистоту воздуха в помещениях.

Увеличивает ли открытие школ число зараженных среди местных общин?

Пока точно это предусмотреть невозможно. Некоторые исследования утверждают, что дети вне группы риска, но они проводились тогда, когда школы и детские сады были закрыты. Поэтому выводы могут быть не однозначными.

Так, Израиль заново открыл школы 3 мая, сначала для меньших групп, а впоследствии для классов в полном составе. И уже через месяц там у около 220 учеников и преподавателей диагностировали коронавирусную инфекцию. К тому же более 100 инфицированных были из одной иерусалимской гимназии.

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Один из гимназистов сообщил, что в школе не соблюдались карантинные рекомендации – ученики сидели очень близко друг к другу, а учителя были без масок.

Открытие школ весной во время карантина

Норвегия и Дания вновь открыли школы в апреле, где-то через месяц после закрытия на карантин, но сначала сделали это только для детей младшего возраста, оставив среднюю школу на дистанционном обучении.

При этом особое внимание уделялось личной гигиене учащихся и учителей и чистоте помещений. Количество учеников в классе ограничили до 12 детей.

Поэтому дети приходили в школу в отдельное время, ели обед в разное время, даже двор школы разделили на зоны для каждой из группы.

В Норвегии ученики также самостоятельно мыли свои парты, расстояние между которыми увеличилась за счет меньшего количества детей. В этих странах обдуманное открытие школы никак не повлияло на рост количества заражений COVID-19.

Пример для Украины: как открывались школы в разных странах мира

Обучение не всех учеников

Профессор-эпидемиолог Вашингтонского университета Брэндон Гутри с коллегами проанализировал опыты разных стран и принятые ими меры безопасности.

Так, Бельгия, Дания, Франция и Греция вновь открыли классы для младшей школы. Германия наоборот открыла сначала для старших классов, потому что среди подростков легче сохранить социальную дистанцию. Израиль, Швеция и Израиль открыли школы для всех учащихся.



Дети в Дании придерживаются социальной дистанции / Фото weforum

Разное расписание

Во многих странах сместили начало дня, перерывы и окончание дня для того, чтобы увеличить расстояние между группами детей.

Другие страны установили расписание, чтобы дети ходили в школу в несколько смен (утром и вечером), а к примеру, в Бельгии или Швейцарии добавили обучение в дополнительные дни.

Ношение масок

В разных странах разная политика относительно ношения масок. Так, в Азии существует традиция носить маски в школах во время сезона гриппа. Ученики делают это и сейчас.

Зато некоторые европейские страны требуют маски только для старших учеников или работников, но не для детей.

В Германии дети, имеющие отрицательный результат теста на коронавирус, могут ходить в школу без масок. Здесь в некоторых школах проводят тестирование на вирус SARS-CoV-2 или антитела.

Количество детей в классах

Некоторые страны не уменьшили количество детей в помещении, но они планируют закрывать классы, где будут выявлять подтвержденные случаи коронавируса и установят стеклянные перегородки между столами в классах и кафетериях.

Еще некоторые страны ограничили группы до 15 детей с сохранением социальной дистанции. Интересно, что в Китае для самых маленьких детей создали забавные головные уборы и костюмы, чтобы помочь держаться на расстоянии друг от друга.

Отметим, что через мобильное приложение в Израиле, Новой Зеландии и Германии отслеживают контакты учащихся или работников школ, у которых подтвердили COVID-19. А основная мера безопасности во многих учебных заведениях мира – это гигиена и частое мытье рук.