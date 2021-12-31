Приложили холодную рыбу: ученица на уроке физкультуры сломала руку в двух местах

В Новозарицкой школе в Одесской области ученица 6 класса на уроке физкультуры сломала руку в двух местах. Родителям о травме девочки не сообщили.

Медицинской помощи ученица не получила – взамен ей к руке приложили холодную рыбу. К тому же, учительница даже не извинилась.

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Сейчас родные девочки пытаются привлечь сотрудников школы к ответственности, но пока безрезультатно.

Что произошло на уроке физкультуры

Старшая сестра пострадавшей школьницы Галина Сябровская рассказала, что ее сестре Лизе 11 лет, она учится в 6 классе сельской школы.

В четверг, 16 декабря, у ученицы был урок физкультуры. По словам Лизы, учительница сказала ей прыгать через "козла", даже не проведя разминку.

Девочка прыгнула дважды и сказала, что больше не может. Но учительница настояла, чтобы та прыгала еще. Сама она в это время стояла в стороне от девочек.

Сестра даже не перепрыгнула, потому что левая рука перекрутилась. Она почувствовала сильную боль, а потом все онемело. Она заплакала, учительница посмотрела и улыбнулась,

– пересказывает Галина слова сестры.

Потом девочка вышла в коридор и там стояла плакала. Ее заметила воспитательница детсада, спросила, что произошло. Она забрала Лизу к себе и перемотала руку полотенцем.

Девочке наложили гипс на сломанную руку / Фото "Обозреватель"

Приложили холодную рыбу

Потом пришла учительница физкультуры, позвала ученицу с собой и приложила к ее руке холодную рыбу, которую взяла у повара.

Учительница сказала Лизе не плакать и что все будет в порядке.

Врача для школьницы не вызвали, в больницу не увезли и с ее родителями не связались. Лиза еще долго ходила плакала и отпросилась домой,

– говорит ее сестра.

Девочка пришла из школы где-то в 11 утра. Мать была в поле, и домой пришла около 13:00. Дочь была заплаканная, рассказала, что упала с "козла" и что у нее больная рука.

"Сказала, что боль прошла, а это рука уже просто онемела. Мама переспросила – точно прошла? Точно... В субботу рука немножко опухла, в воскресенье посинел большой палец", – рассказывает старшая сестра.

Девочку отвезли в больницу

В понедельник утром ученицу отвезли в больницу. Сделали рентген, врач диагностировал у Лизы двойной перелом.

Ренген сломанной в двух местах левой руки Лизы / Фото "Обозреватель"

Реакция школы: "Бегает на переменах, как корова"

Когда мама поняла, насколько серьезную травму получила дочь, написала жалобу на имя главы общины Алексея Осийчука и вызвала полицию. Правоохранители из отдела полиции Захаровки помогли составить заявление.

В школе не признают, что что-то сделали не так. Учительница физкультуры заявила маме Лизы, что она "не несет ответственности за мелкие травмы, берите справку и освобождайте ее от моего урока".

А когда она бегает на переменах, как корова, никто этого не видит, ничего она себе так не ломает,

– заявила родным директор школы Анна Ранга.

По словам мамы, пока девочка дома с переломом, кроме классного руководителя и еще одной учительницы, никто из сотрудников школы не поинтересовался ее делами, полноценное дистанционное обучение для нее не организовали.

"Все, девочку вычеркнули из жизни школы... На дистанционном обучении, кроме двух учительниц, которые постоянно были с девочкой на связи, никто никаких заданий Лизе не давал", – отметила ее сестра.

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30 декабря мама ездила с Лизой на очередной рентген, и заодно зашла узнать, как продвигается их дело. В полиции говорят, что это был несчастный случай, школа все описала, всех допросила.

Хотя одноклассника Лизы и еще одну девочку, которые были рядом во время инцидента, даже не допросили.

Все могло бы быть иначе, если бы директор и учитель вели себя так, как должны. Ну, случилось, ну не оказали первой помощи. Но когда уже знали все, можно было предложить, как написать контрольные или какое-то дистанционное обучение, или просто спросить, как девочка,

– считает ее сестра.

Она подчеркнула, что у мамы это – не первый конфликт со школой. Например, в этом году директор отменила родительский комитет и начала сама собирать деньги на питание. Отчетов при этом не предоставляет.

К слову, ранее в школе Одессы ученица выпила антисептик с колой. После того, как школьница попробовала этот адский коктейль, ее с признаками отравления доставили в реанимацию детской больницы. Чем опасно употреблять антисептик внутрь – читайте в статье.