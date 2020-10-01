В городе Болехов, что на Прикарпатье, учителя вышли на митинг под городской совет с требованием вернуть заработанные средства. На зарплаты педагогам у города не хватает почти пять миллионов гривен.

Об этом информирует портал "Подробности".

Интересно Как изменится зарплата учителей в 2021 году: объяснение Шкарлета

Государственной субвенции, которую выделили на зарплаты, не хватает, поэтому чтобы покрыть недостачу, у учителей забрали часть надбавок.

В профсоюзе отмечают, что такая ситуация в городе наблюдается с 2018 года, с тех пор как ввели новую формулу начисления образовательной субвенции.

Как начисляют образовательную субвенцию? Она является общей для всех областных центров, однако в этой формуле не указаны некоторые нюансы.

Так, при наличии в регионе города и сел наполняемость классов должна составлять в среднем 21 ученика. Если же в регионе есть только город – то 25. "А то, что нужно делать замены, организовывать индивидуальную форму обучения, в формуле не учтено. В результате мы имеем дефицит бюджета", – председатель Болеховского городского профсоюза Игорь Берьзко.



Митинг учителей в Болехове / Фото "Новости Прикарпатья"

К примеру, одна учительница работает в Болеховском лицее более 25 лет. Но несмотря на свой солидный стаж, педагог получает неполные 9 тысяч гривен, из них львиная доля – надбавки. К тому же, она имеет звание "Старший учитель", а за это должны доплачивать, как и за стаж работы. Однако, с сентября часть надбавок забрали, в целом это около двух тысяч гривен.

Директор одной из местных школ объясняет, что надбавки сняли со всех педработников. Учреждениям образования на зарплаты до конца года не хватает почти полтора миллиона гривен образовательной субвенции – и это без учета повышений, которые обещали с сентября.

Как отреагировали в МОН? Педагоги писали письма в Министерство образования, но им ответили, что это проблема самих школ. Мол, они должны искать выход самостоятельно. Учителя даже обратились к и. о. министра образования Сергею Шкарлету, сейчас от него до сих пор ожидают ответа.

К слову, на следующий год заложено 173,8 миллиарда гривен, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году. В частности, для выплат зарплаты учителям предусмотрено 102,5 миллиарда гривен.