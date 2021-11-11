На Прикарпатье у учителей учебных заведений обнаружили поддельные COVID-сертификаты

В городе Коломыя на Ивано-Франковщине у нескольких педагогов учебных заведений обнаружили поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19. В отношении них открыли уголовные производства.

Как обнаружили фальшивые COVID-сертификаты? Поддельные документы о вакцинации заметили работники городского центра первичной медико-санитарной помощи. Специалисты проверяли международные сертификаты вакцинации от администраций учебных заведений.

К теме Не вакцинированы 60 работников из 78: школа на Черниговщине ушла на вынужденные каникулы

Так, они обнаружили, что данные о вакцинации этих учителей отсутствуют в электронной системе здравоохранения. Также печати и подписи врачей не соответствуют действительности.

В ходе следственных действий полицейские изъяли поддельную документацию и начали досудебное расследование по статье №358 ("Использование заведомо подложного документа"),

– говорится в сообщении полиции.

Правоохранители добавили, что они и дальше будут работать над выявлением фактов использования поддельных документов.

Что грозит за фальшивый COVID-сертификат Использование поддельных документов о вакцинации не только представляет угрозу для тех, кто вас окружает, но и влечет за собой уголовную ответственность.



Так, за использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. А вот те, кто сам подделывает сертификаты, могут загреметь за решетку на 5 лет. Со временем наказание за такие подделки планируют сделать более жестким.

Ранее на Прикарпатье правоохранители разоблачили медработницу, которая вносила ложные данные о вакцинации от COVID-19. Обращались к ней якобы те граждане, которые не желали прививаться.

К слову, с 8 ноября невакцинированных педагогов начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не увольняют, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.



Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала