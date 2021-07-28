В прифронтовом селе Донецкой области закрывают школу: будут ли дети учиться в зоне обстрелов

Школу в селе Георгиевка Покровского района Донецкой области расформировывают. В то же время учеников могут отправить учиться в другую школу в зоне обстрела.

В фейсбук-группе "Родители SOS" появилась информация о том, что школу в селе Георгиевка собираются ликвидировать, а ее учеников без выбора хотят направить учиться в соседнюю Марьинку, которая находится в зоне обстрелов в районе проведения ООС.

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Будут ли дети учиться в зоне обстрелов

В то же время в Управлении образования Марьинской военно-гражданской администрации сообщили, что родители имеют выбор из трех школ, куда могут ездить на обучение их дети:

две школы в городе Марьинка,

одна школа в соседнем селе Максимильяновка.

Руководитель отдела образования в Марьинке Людмила Панченко заверила, что действительно первые две школы находятся в зоне обстрела, но вторая – за ее пределами.

Среди родителей есть сторонники как школ в Марьинке, так и в Максимильяновке. Предполагаю, что родители хотят учить детей в школах, которые находятся в зоне обстрела, поскольку эти заведения – лучшие,

– считает чиновница.

Панченко отметила, что в отделе образования есть восемь школьных автобусов, поэтому учителей и учеников будут подвозиться к школам.



Скриншот карты зоны ООС / Фото с сайта Liveuamap

Почему закрывают школу в Георгиевке

По ее словам, школу I-II ступеней в Георгиевке закрывают из-за нехватки средств на ее содержание. Вопрос выбора новой школы для детей из Георгиевки планируют решить на местных общественных собраниях, которые состоятся 29 июля.

К слову, в Украине в этом году на премии Global Teacher Prize Ukraine впервые наградят учителя из прифронтовой зоны. Каждый может номинировать любимого учителя, заполнив заявку на сайте. Подать заявку могут и сами педагоги до 1 августа.