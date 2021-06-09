По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, самая частая причина отказов в приеме в школу – отсутствие прописки у ребенка в нужном доме или районе.

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Эксперт заверил, что такие отказы незаконны и родителям нужно обращаться с заявлением.

Отказы в приеме ребенка в школу

Берут детей только по регистрации

Родители будущих первоклассников часто жалуются на то, что районные управления образования распределили школы так, что сложно попасть в ту, которая ближе к месту жительства.

Администрации школ требуют от родителей справки, которые не предусмотрены законом. И с такими проблемами сталкиваются даже те, у кого есть регистрация в необходимом районе.

В чем здесь проблема? Некоторые дети не прописаны в этом доме, который привязан непосредственно к нужной школе. И не помогает даже то, что в этой школе учились родители, братья или сестры детей.

В новых районах ситуация просто катастрофическая

Жители новых ЖК в большой городах в ситуации еще хуже. Обычных школ там почти нет, только частные, где в год обучение стоит в среднем 20 – 27 тысяч гривен. Но многие родители не имеют возможности платить такие деньги.



Первый класс в школе / Фото из открытых источников

Поэтому, им приходится отдавать документы в школы в других микрорайонах, куда детей придется возить общественным транспортом. И здесь есть еще одна проблема – в первых классах меньше мест, чем детей в прикрепленном районе.

Требуют непонятные справки

Родители признаются, что у них иногда требуют справки, которые не указаны ни в одном законе. Они не являются обязательными для подачи документов в первый класс, но без них документы у родителей принимать не хотят.

Что говорит образовательный омбудсмен

Сергей Горбачев утверждает, что требовать от родителей необязательные справки в школах не имеют права. Также в учебных заведениях не могут отказывать в приеме документов при отсутствии регистрации.

Нет единых правил, каким образом происходит распределение домов в привязке к школе. И любой отказ в приеме заявления – незаконен. Если такое происходит, пишите нам обращение, будем разбираться,

– сказал омбудсмен.

По его словам, никто не имеет права отказать в приеме заявлений от родителей для поступления в школу, так как это незаконно.

Горбачев отметил, что родители имеют право выбирать для ребенка любую школу и никто не может ограничивать их и отказывать в приеме документов, если в школе есть свободные места.

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Документы в первый класс

Какие документы нужны для зачисления ребенка в школу:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей),

копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность,

оригинал или копию медицинской справки по форме № 086-1/о,

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если ребенок претендует на школу рядом с домом.

Подать документы может один из родителей, но только лично. Все остальные справки и документы родители могут подавать по своему личному усмотрению.

Кроме того, родители имеют право подать документы на свободные места в любое количество школ.