Основная цель создания такого офиса – реализация новых проектов и инициатив МОН совместно со студентами.

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Студенческий проектный офис будет вспомогательным органом при Министерстве образования и науки Украины.

А студенты, которые будут приобщаться к его деятельности, смогут:

  • получить опыт управления проектами,

  • организовать работу центрального органа исполнительной власти,

  • иметь реальное влияние на государственные решения.

Кроме того, приказом предусмотрено утверждение положения и персонального состава Студенческого проектного офиса МОН.

Для создания персонального состава органа МОН уже направило письмо руководителям органов студенческого самоуправления и инициатив вузов.

К слову, в Украине создадут новый университет, на базе которого будут готовить квалифицированных экспертов в сфере безопасности Украины. Президент отметил, что там будут высокие стипендии, а после обучения эти специалисты будут работать на государство.