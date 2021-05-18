Основная цель создания такого офиса – реализация новых проектов и инициатив МОН совместно со студентами.
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Студенческий проектный офис будет вспомогательным органом при Министерстве образования и науки Украины.
А студенты, которые будут приобщаться к его деятельности, смогут:
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получить опыт управления проектами,
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организовать работу центрального органа исполнительной власти,
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иметь реальное влияние на государственные решения.
Кроме того, приказом предусмотрено утверждение положения и персонального состава Студенческого проектного офиса МОН.
Для создания персонального состава органа МОН уже направило письмо руководителям органов студенческого самоуправления и инициатив вузов.
К слову, в Украине создадут новый университет, на базе которого будут готовить квалифицированных экспертов в сфере безопасности Украины. Президент отметил, что там будут высокие стипендии, а после обучения эти специалисты будут работать на государство.