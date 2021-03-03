МОН предложило для общественного обсуждения проект о лицее. В частности, там обсуждают вопрос о возможности образования в составе лицея структурных подразделений, обеспечивающих получение образования и садах, начальной и базовой школе.

Также обсуждают присвоении лицея статуса опорного. Отметим, что общественное обсуждение проекта о лицее продлится до 2 апреля. Затем проект могут принять или доработать.

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В МОН отметили, что в условиях внедрения реформы и расширение полномочий сельских, поселковых и городских советов, важным является вопрос возможности органов местного самоуправления обеспечивать доступность полного общего среднего образования.

Также в Минобразования информируют, что согласно закону, образование можно получать в отдельных учебных заведениях или в структурных подразделениях одного юридического лица.

Так, лицей может осуществлять образовательную деятельность одновременно на разных уровнях образования и по различным видам, или образовывать для этого структурные подразделения.

К слову, согласно реформе НУШ, заведения среднего образования должны переформатироваться:

1 – 4 классы – это начальное образование,

5 – 9 классы – это базовое образование (учреждения будут называться гимназиями)

10 – 12 классы – это профильное образование (будут созданы лицеи).

Новая система окончательно должна заработать с 2027 года (когда до профильных лицеев дорастут ученики НУШ, которые сейчас учатся в третьем классе). Подробнее об этом – читайте по ссылке.