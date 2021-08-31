При каком условии будут закрывать школы в новом учебном году

Уже завтра ученики зайдут в свои классы и начнут учебу. Украина сейчас находится в зеленой зоне карантина, поэтому пока дети будут учиться очно. Однако в случае ухудшения эпидемической ситуации они могут перейти на дистанционное обучение. При каком условии будут закрывать школы – читайте в статье.

Минздрав разрешил в этом году праздничную линейку, однако она не является обязательной. Если школа таки решит устроить линейку, то ее лучше организовать под открытым небом и избегать скопления людей.

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При каком условии школы будут закрывать на карантин

Первые недели обучения будут проходить в очном формате, однако дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Если будет возрастать количество заболеваний COVID-19, и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов.

Кроме того, школы будут работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий:

температурный скрининг,

соблюдение масочного режима на переменах (учащиеся начальной школы могут быть без защитных масок, а школьники от 12 лет должны их использовать только на перемене),

разное начало уроков в классах,

организация нескольких входов в школы,

самоизоляция всего класса при наличии больных коронавирусом учеников и тому подобное.

Как предполагают начать обучение в школах разных городов

Киев

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян сказала, что в Киеве школы будут работать в обычном режиме, а дальше все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

При желтой или оранжевой зоне карантина некоторые школы могут работать в смешанном формате. Очно будут работать – при условии вакцинации 80% преподавательского состава.

По словам Фиданян, киевские школы перейдут на дистанционку в случае установления красного уровня эпидопасности.

Львов

Львовские школы также начнут учебный год очно, однако в некоторых заведениях старшеклассники могут несколько дней получать образование дистанционно. Об этом заявила начальник управления образования Зоряна Довганик.

Если половина учеников в заведении будет находиться на самоизоляции, оно вынуждено будет перейти на дистанционное образование. Это также произойдет при условии, если Львов выйдет из зеленой зоны карантина.

Добавим, что мэрия Львова не рекомендует проводить массовых празднований, однако школы могут принимать решения самостоятельно. Андрей Садовый говорит, что Львов уже давно отказался от традиционных линеек на 1 сентября.

Одесса

Директор департамента образования и науки Елена Буйневич рассказала "Сусильному", что в Одессе классы будут закрываться на карантин в случае, если 20% учеников будут болеть. Это произойдет даже если город будет находиться в зеленой зоне карантина.

В случае, если эпидемиологическая ситуация в Одессе ухудшится, учебные заведения с менее чем 80% вакцинированных педагогов перейдут в онлайн-формат работы. По моему прогнозу, будут школы, которые даже при наличии 80% привитых, будут работать дистанционно,

– заявила она.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что ученики младших классов и воспитанники детских садов должны учиться, независимо от эпидемической ситуации. Он добавляет, что по решению педсоветов некоторые школы могут перейти на дистанционное обучение, если в них будут вспышки заболеваний.