При каком морозе дети не должны ходить в школу и кто это решает

На этой неделе в Украину пришли морозы, в некоторых регионах температура опускалась до -20. Впереди, по прогнозам синоптиков потепление, но холод этой зимой еще будет. И если морозы сильные, школьников могут оставить дома.

Нынешние морозы на учебе в школах почти не сказались. Только на Харьковщине восемь школ перевели на дистанционку из-за гололеда.

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При каком морозе дети не должны ходить в школу

Обычно, если наступает "суровый минус", органы власти ситуативно выпускают документы с рекомендациями.

В частности, в 2012 году Министерство образования издало приказ о работе учебных заведений в условиях низких температур. Тогда синоптики прогнозировали резкое сильное похолодание.

Администрациям школ приказали отменить обучение в случае понижения температуры до -20. Профессионально-техническим, внешкольным и высшим учебным заведениям – лишь рекомендовали. Документ этот до сих пор действующий.

В то же время в санитарном регламенте для школ, который вступил в силу в 2021 году, указано лишь то, что в группах продленного дня учащихся начальной школы прогулка на открытом воздухе должна составлять не менее 1,5 часа в течение дня (при условиях внешней температуры воздуха не ниже 10 °C).

Означает ли это отмену уроков

Когда в феврале 2021 года Украину атаковали мощные морозы, МОН разослало письмо руководителям департаментов образования и науки областных, КГГА и директоров, но там не были указаны конкретные температуры.

В письме отмечалось, что если мороз сильный – заведениям стоит организовать дистанционное обучение.

Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и тому подобное,

– говорилось в письме.

Кроме того, в МОН указали на санитарный регламент, в котором говорится, что в случае чрезвычайных погодных условий и чрезвычайных ситуаций учредитель (учредители) учебного заведения могут самостоятельно принимать решение о временной приостановке обучения.

С тех пор новых документов по обучению во время сильных морозов от МОН не было.

Выводы:

температурный ориентир для принятия школами какого-то решения по изменению формата или приостановке занятий – минус 20 градусов;

МОН выступает за то, чтобы в случае сильного мороза в школах не отменяли уроки, а переводили детей на дистанционку;

в целом администрации школ могут сами решать, как делать в такой ситуации.

К слову, в городе Светловодск, что в Кировоградской области, школьники несколько дней учились дистанционно. Все из-за того, что в классах очень холодно – самая низкая температура 13, самая высокая – 16 градусов. Детали – читайте в статье.