В частности, в ведомствах убеждают, что это зависит от уровня эпидемической ситуации в Украине и от темпов вакцинации.

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В Министерстве образования и науки заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов.

"МОН стремится к тому, чтобы скорее вернуть всех учащихся и студентов в школу, учреждения профессионально-технического и высшего образования", – заявили в пресс-службе МОН.

В то же время глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что возвращение детей к очному обучению с сентября 2021 года зависит не только от уровня инфицирования в стране, но и от темпов вакцинации.

Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Если удастся справиться с этим в течение лета – дети смогут вернуться к привычному обучению с осени,

– заверила она.

А у Минздрава сейчас в планах вакцинировать большинство взрослого населения до конца года, а педагогов – до сентября.

К слову, благодаря улучшению эпидемической ситуации некоторые области вышли из красной зоны. Поэтому там возобновили обучение для школьников – речь идет о Львове, Киеве, Житомире, Одессе и Николаеве.