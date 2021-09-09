Первый учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года. Однако полностью завершить строительство объектов президентского университета планируется в 2025 году.

К теме Президентский университет не будет полностью подчиняться МОН, – Зеленский

Член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что это первое финансирование президентского университета. "Бюджетный комитет утвердил выделение 70 010 000 гривен на реализацию идеи Зеленского о строительстве президентского университета", – написал он.

Судя по обнародованным фото, средства пойдут на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.



Выделение средств на строительство президентского университета / Фото Гончаренко

Отметим, что строительство президентского университета предусмотрено на территории ВДНХ в Киеве. На территории заведения будут размещаться 11 кампусов, среди которых:

пять профильных научных кампусов,

административный корпус,

апарт-отель для студентов,

апарт-отель для педагогов,

больница,

дипломатическая служба,

корпус с офисами иностранных компаний.

Что известно о Президентском университете