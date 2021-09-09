Первый учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года. Однако полностью завершить строительство объектов президентского университета планируется в 2025 году.
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Член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что это первое финансирование президентского университета. "Бюджетный комитет утвердил выделение 70 010 000 гривен на реализацию идеи Зеленского о строительстве президентского университета", – написал он.
Судя по обнародованным фото, средства пойдут на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.
Выделение средств на строительство президентского университета / Фото Гончаренко
Отметим, что строительство президентского университета предусмотрено на территории ВДНХ в Киеве. На территории заведения будут размещаться 11 кампусов, среди которых:
- пять профильных научных кампусов,
- административный корпус,
- апарт-отель для студентов,
- апарт-отель для педагогов,
- больница,
- дипломатическая служба,
- корпус с офисами иностранных компаний.
Что известно о Президентском университете
- Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие Президентского университета. Новое учреждение высшего образования будет кардинально отличаться от уже имеющихся.
- Обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях. Обучение будет осуществляться по шести направлениям.
- Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Так, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.
- Для поступления в Президентский университет ВНО будет учитываться, но с поступающими также будут проводиться собеседования. По словам министра образования, отбор будет проходить в 4 этапа, ВНО – это лишь допуск, дальше будут выбирать самых талантливых.
- Обучение для студентов будет бесплатным, но лишь с единственным условием – работать после его окончания надо будет в Украине. Кроме того, лучшие из них будут получать высокие стипендии.