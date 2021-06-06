Еще несколько миллиардов уйдет на организацию учебного процесса и его ежегодное содержание. Закончить проект планируют перед началом президентских выборов – за 2 – 3 года.
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Учитывая название проекта, он будет PR-составляющей. Им будет пользоваться на выборах президент. Конечно, это будет как пиар конкретного политика – в этом случае Владимира Зеленского,
– заявил политолог Игорь Чаленко.
И хотя создание новейшего университета в Украине действительно интересно, но педагоги с сомнением относятся к его внедрению.
Дело в том, что слишком похожая идея Владимира Зеленского с российским научным комплексом "Сколково", который стал фактически черной дырой для расходования бюджетных средств. Также сравнивают с технологическим университетом в Батуми, который так и не заработал.
Открыть президентский университет планируют уже в октябре 2023 года. Однако пойдет ли это на пользу тем самым амбициозным студентам, для которых это и создается, неизвестно. В то же время новейшим университетом точно воспользуются ради собственного пиара политики.
Президентский университет в Украине: кратко
- Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие президентского университета. Новое учреждение высшего образования будет кардинально отличаться от существующих и уже устаревших.
- Обучение для лучших студентов будет бесплатным, но только с единственным условием – работать после его окончания надо будет в Украине.
- Есть такие образовательные направления, вложенные в программу президентского университета: информационные технологии, кибербезопасность, нанотехнологии, аэрокосмические технологии и международные коммуникации.