Еще несколько миллиардов уйдет на организацию учебного процесса и его ежегодное содержание. Закончить проект планируют перед началом президентских выборов – за 2 – 3 года.

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Учитывая название проекта, он будет PR-составляющей. Им будет пользоваться на выборах президент. Конечно, это будет как пиар конкретного политика – в этом случае Владимира Зеленского,

– заявил политолог Игорь Чаленко.

И хотя создание новейшего университета в Украине действительно интересно, но педагоги с сомнением относятся к его внедрению.

Дело в том, что слишком похожая идея Владимира Зеленского с российским научным комплексом "Сколково", который стал фактически черной дырой для расходования бюджетных средств. Также сравнивают с технологическим университетом в Батуми, который так и не заработал.

Открыть президентский университет планируют уже в октябре 2023 года. Однако пойдет ли это на пользу тем самым амбициозным студентам, для которых это и создается, неизвестно. В то же время новейшим университетом точно воспользуются ради собственного пиара политики.

Президентский университет в Украине: кратко