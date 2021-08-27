Президентский университет не будет полностью подчиняться МОН, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский занимается образованием и качеством подготовки будущих специалистов в Украине, поэтому у него и возникла идея создать Президентский университет как пример вуза, где будут обеспечены достойные условия для учебы и работы.

Однако, по его словам, Президентский университет не будет полностью подчиняться Министерству образования и науки.

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Глава государства подчеркнул, что невозможно сразу построить или модернизировать большое количество учебных заведений.

Если бы закрыли части вузов для повышения качества образования в остальных университетах, то осталось бы без работы большое количество педагогов. Поэтому, по мнению президента, изменения следует внедрять постепенно.

Было инициировано создание Президентского университета, где будут готовить высокопрофессиональных специалистов. Это заведение образования продемонстрирует, каким должен быть качественный вуз – с высокими зарплатами преподавателей, с хорошим материально-техническим и финансовым обеспечением студентов,

– заявил Зеленский.

Президент говорит, что этот вуз будет примером. "И если он заработает, а я хочу в это верить, то мы покажем, что такое возможно делать с украинскими вузами", – добавил глава государства.

Что известно о Президентском университете

Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие президентского университета. Новое учреждение высшего образования будет кардинально отличаться от уже имеющихся. Зеленский уже подписал соответствующий указ о создании вуза.

Отметим, что обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.

А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях. Обучение будет осуществляться по шести основным направлениям: информационные технологии; кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новейшие энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность.

информационные технологии; кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новейшие энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность. Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Поэтому, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.

Для поступления в президентский университет ВНО будет учитываться, но с поступающими также будут проводиться собеседования. По словам министра образования, отбор будет проходить в 4 этапа, ВНО – это только допуск, после этого – детальные собеседования.

Обучение для студентов будет бесплатным, но только с единственным условием – работать после его окончания нужно будет в Украине. Кроме того, лучшие из них будут получать высокие стипендии.

но только с единственным условием – работать после его окончания нужно будет в Украине. Кроме того, лучшие из них будут получать высокие стипендии. Первый учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года. Однако полностью завершить строительство объектов президентского университета планируется в 2025 году.

К слову, правительство утвердило сумму на строительство президентского университета. Строительство вуза обойдется в 70 миллионов гривен.