О зарплате для преподавателей президентского университета рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он отметил, что такую сумму хотят предусмотреть хотя бы для лучших педагогов.
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Зарплата для преподавателей президентского вуза
Сергей Шкарлет заметил: прежде чем говорить о суммах зарплат, стоит написать концепцию. Впрочем, оговорился: у президента хотят, чтобы зарплаты достигали 4 тысяч долларов или евро.
Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого,
– отметил Шкарлет.
Ранее Сергей Шкарлет отмечал, что на создание президентского вуза необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.
Президентский университет в Украине: коротко
- Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие президентского университета. По словам главы государства, вуз будет значительно отличаться от украинских университетов, которые иногда являются устаревшими.
- Зеленский уже подписал соответствующий указ о создании вуза.
- В программу президентского университета заложили следующие направления: информационные технологии, кибербезопасность, нанотехнологии, аэрокосмические технологии и международные коммуникации.
- Обучение для лучших студентов будет бесплатным, но с особым условием – работать после его окончания нужно в Украине.
- Зеленский заявлял, что в новом университете будут современные лаборатории, кибер– и биохимические центры.
- Первый учебный год в этом заведении начнется уже 1 октября 2023 года.