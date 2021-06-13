О зарплате для преподавателей президентского университета рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он отметил, что такую ​​сумму хотят предусмотреть хотя бы для лучших педагогов.

Интересно Реформа или политический пиар Зеленского: для чего создадут президентский университет

Зарплата для преподавателей президентского вуза

Сергей Шкарлет заметил: прежде чем говорить о суммах зарплат, стоит написать концепцию. Впрочем, оговорился: у президента хотят, чтобы зарплаты достигали 4 тысяч долларов или евро.

Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого,

– отметил Шкарлет.

Заметим. Под понятием "одно предложение" Сергей Шкарлет очевидно имеет в виду предвыборное обещание Владимира Зеленского. Он отмечал, что " 4 тысячи долларов в месяц зарплата учителю – это абсолютно не является фантастикой".

Ранее Сергей Шкарлет отмечал, что на создание президентского вуза необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.

Президентский университет в Украине: коротко