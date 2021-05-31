Президентский университет будет формировать навыки будущего, – Шкарлет о новом вузе в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал создание президентского университета безопасности государства в Киеве. Он уже подписал соответствующий указ. Каким будет вуз и кого там будут учить – читайте ниже.

Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30", что в университете будут обучать людей выполнять задачи для защиты государства.

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"В Украине будет создан президентский университет – это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", – заявил он.

Кто будет учиться в президентском университете

Так, в президентском университете безопасности будут обучать специалистов:

информационной и кибербезопасности,

искусственного интеллекта,

нанотехнологий,

аэрокосмических и биотехнологий.

Известно, что в университете обучение будет бесплатным, а затем студенты будут занимать государственные должности.

Навыки будущего

В то же время министр образования Сергей Шкарлет добавил, что приняло решение с нуля стартовать с этим университетом.

По его словам, выпускники этого вуза будут обладать качественными знаниями, лидерскими качествами и возвращать полученные знания в общество и создавать новые стартапы.

Мы формируем навыки будущего, и именно их будут формировать в президентском университете. Первый учебный год в этом заведении начнется уже 1 октября 2023 года,

– сказал министр.

Шкарлет также подчеркнул, что реализация образовательного процесса предполагается по всем ступеням:

бакалавр,

магистр,

MBA (квалификационная степень в менеджменте),

MBI (магистерская или MBA-программа со специализацией информационного менеджмента),

PHD (доктор философии).

Сергей Шкарлет убежден, что президентский университет должен соответствовать всем трендам, которые сейчас есть в образовании.

Медицинская сфера для студентов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что они запускают и этап подготовки медиков в университетах. В частности будут учить:

биотехнологиям,

биоинженерии,

биоэтике,

медицине,

эпидемиологии,

микробиологии.

Он сказал, что студенты получат знания и будут внедрять свою идею в практику.

Университет президента дает надежду запустить новое начало национальной безопасности Украины. В университете будет все лучшее, что есть в мире. Медицина будущего будет реализована здесь. Украина будет новым лидером биотехнологий,

ё– заявил Ляшко.

Детали о новом президентском вузе

К слову, ранее Зеленский подчеркивал, что обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить в лучших предприятиях и компаниях.

Президент также сообщил, что в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов, а в последующие годы будут увеличивать их количество.

Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения - им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.