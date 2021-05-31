Президентский университет будет формировать навыки будущего, – Шкарлет о новом вузе в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал создание президентского университета безопасности государства в Киеве. Он уже подписал соответствующий указ. Каким будет вуз и кого там будут учить – читайте ниже.
Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30", что в университете будут обучать людей выполнять задачи для защиты государства.
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"В Украине будет создан президентский университет – это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", – заявил он.
Кто будет учиться в президентском университете
Так, в президентском университете безопасности будут обучать специалистов:
- информационной и кибербезопасности,
- искусственного интеллекта,
- нанотехнологий,
- аэрокосмических и биотехнологий.
Известно, что в университете обучение будет бесплатным, а затем студенты будут занимать государственные должности.
Навыки будущего
В то же время министр образования Сергей Шкарлет добавил, что приняло решение с нуля стартовать с этим университетом.
По его словам, выпускники этого вуза будут обладать качественными знаниями, лидерскими качествами и возвращать полученные знания в общество и создавать новые стартапы.
Мы формируем навыки будущего, и именно их будут формировать в президентском университете. Первый учебный год в этом заведении начнется уже 1 октября 2023 года,
– сказал министр.
Шкарлет также подчеркнул, что реализация образовательного процесса предполагается по всем ступеням:
- бакалавр,
- магистр,
- MBA (квалификационная степень в менеджменте),
- MBI (магистерская или MBA-программа со специализацией информационного менеджмента),
- PHD (доктор философии).
Сергей Шкарлет убежден, что президентский университет должен соответствовать всем трендам, которые сейчас есть в образовании.
Медицинская сфера для студентов
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что они запускают и этап подготовки медиков в университетах. В частности будут учить:
- биотехнологиям,
- биоинженерии,
- биоэтике,
- медицине,
- эпидемиологии,
- микробиологии.
Он сказал, что студенты получат знания и будут внедрять свою идею в практику.
Университет президента дает надежду запустить новое начало национальной безопасности Украины. В университете будет все лучшее, что есть в мире. Медицина будущего будет реализована здесь. Украина будет новым лидером биотехнологий,
ё– заявил Ляшко.
Детали о новом президентском вузе
К слову, ранее Зеленский подчеркивал, что обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить в лучших предприятиях и компаниях.
Президент также сообщил, что в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов, а в последующие годы будут увеличивать их количество.
Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения - им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.